شخصيات مسيحية: اقتصار "الميلاد" على الصلوات احتراما لشهداء فلسطين

اضافة اعلان

أكدت شخصيات دينية وسياسية مسيحية، أن قرار مجلس رؤساء الكنائس في الأردن إلغاء جميع أشكال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لهذا العام، ومنها (البازارات الميلادية، واستعراضات الكشافة الموسيقية، وجولات توزيع الهدايا للأطفال، وأشكال التزيين الميلادية)، جاء رسالة لنشر السلام والمحبة من الأردن وفلسطين في أرجاء العالم، احتراما للضحايا الأبرياء ودماء الشهداء الزكية في غزة وعموم فلسطين، ليقتصر عيد الميلاد المجيد على الصلوات والطقوس الكنسية.وقالوا إن الاحتفال بميلاد يسوع المسيح هو رمز ديني لنشر المحبة والسلام في كل أنحاء العالم رغم الآلام والأوجاع والفقد والحرمان والإحباط التي نشعر به.واستنكروا ما يرتكبه العدوان الصهيوني الغاشم من أعمال بربرية ضد الإنسانية مخالفة كل الأعراف الاخلاقية والدولية، مؤكدين وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.ودعوا إلى تقدمة الكنائس ريعها لصالح قطاع غزة وأهله، وضرورة التبرع من خلال القنوات الرسمية التي وفرتها بعض الكنائس.وقال رئيس وأمين عام كنيسة جماعات الله الأردنية، عضو هيئة إدارية مجمع الكنائس الانجيلي الأردني القس ديفيد الريحاني: "في مثل هذا اليوم المبارك، مناسبة عيد الميلاد المجيد، من كل عام يحتفل الأردنيون معا بهذه المناسبة السعيدة، وتجتمع الأطفال في الحدائق العامة لإضاءة شجرة الميلاد، وتشارك الفرق الموسيقية الرسمية بعزف الموسيقى الوطنية ويتزين الأطفال بزي العيد، وترفع الأناشيد الوطنية والترانيم التي تعبر عن بهجتها بالعيد، ويتبادل الجميع عبارات التهنئة فرحها بيوم الميلاد المجيد، أما اليوم فعيد الميلاد المجيد بدون بهجة ولا سلام".وتساءل الريحاني قائلًا: "كيف نحتفل ومشاعرنا مغمورة حزنا بما يجري من عدوان غاشم على الأهل في غزة؟"، مشيرًا إلى ما قاله جلالة الملك عبد الله الثاني، عبر صفحته الرسمية، على منصة منصة "إكس" بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وأوضح أن ما قاله سيد البلاد يعبر عن شعورنا جميعا؛ فنحن في الأردن نقف مع إخواننا في الأراضي المقدسة وعلينا جميعا، أن نرسل رسالة واضحة إلى العالم، كنائس ومجتمعات وحكومات، بالاستماع إلى مرجعيتنا الوحيدة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية، على المقدسات المسيحية والإسلامية، وهو صوت الحكمة وصوت الحق والعدل للوصول للسلام الحقيقي في عموم فلسطين.وقال عضو مجلس الأعيان جميل النمري، إن العيد هذا العام جاء مختلفا تماما ومقتصرا على بعض الشعائر الدينية تضامنا مع الأهل في غزة ورفضا للعدوان الاسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة من مسلمين ومسيحيين.وأضاف أن قيام القوات المسلحة الأردنية، بتنفيذ إنزال جوي عشية عيد الميلاد، جاء استشعارا بمعاناة الفلسطينيين، ولمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس بغزة، ومثلت هذه المساعدات الإنسانية الأردن في هذه المناسبة، مقابل إطلاق الصواريخ وإنزال المتفجرات من طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لإيقاع أكبر عدد من القتلى والجرحى والدمار.القنصل الفخري الأردني لدى هنغاريا المهندس زيد نفاع، بدوره، أكد أن الإنزال الجوي الأردني السابع جاء رسالة تضامنية مع المسيحيين في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستعر، والحرب التي ألقت بظلالها على أجواء أعياد الميلاد، قائلًا "إن جلالة الملك أكد خلال لقائه قيادات دينية مقدسية وأردنية في قصر الحسينية، الأربعاء الماضي، أن الأردن يسعى بكل الطرق لإيصال مساعدات إلى من لجأ إلى الكنيسة، وسيستمر بدعم الأشقاء في غزة، كما سيقف الأردن إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم على أرضهم بمختلف الطرق والوسائل، وبما يخفف عنهم جرّاء ما يتعرضون له من ظروف إنسانية صعبة."ودعا وزير النقل الاسبق المهندس مالك حداد إلى تحويل جميع تكاليف أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية إلى دعم الأهل في قطاع غزة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.كما اكد الدكتور فهمي ابوالليل أن إلغاء الاحتفالات بأعياد الميلاد، ومظاهرها، تؤكد أننا جسد واحد مع أشقائنا الفلسطينيين، مضيفًا: "لا يمكن أن يكون هناك احتفالات وغزة جريحة، داعيًا المجتمع الدولي للتدخل للوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة."وكان مجلس رؤساء الكنائس، أعلن إلغاء جميع فعاليات وأنشطة مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لهذا العام ومنها، البازارات الميلادية، واستعراضات الكشافة الموسيقية، وجولات توزيع الهدايا للأطفال وأشكال التزيين الميلادية، تضمامنا مع غزة وعموم فلسطين.-(بترا)