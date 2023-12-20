شروط صعبة وكسر عظم.. هل تنجح حماس بفرض شروطها على الكيان؟

سماح بيبرس

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عمان– في وقت قدم فيه الكيان الصهيوني الأيام الماضية عبر قطر عرضا لهدنة مدتها أسبوع مقابل الإفراج عن 40 أسيراً محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وهو الأول الذي يقدمه الكيان بعد الاتفاق السابق، الذي أدى لوقف إطلاق نار لـ7 أيام والإفراج عن أكثر من 100 أسير، أكد سياسيون أنّ التفاوض سيكون أصعب من المرة السابقة، ولن يكون بالشروط والظروف ذاتها.يأتي هذا في وقت، وصل فيه وفد من قيادات حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، أمس إلى القاهرة ، لبحث وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى مع الكيان، بحيث تناولت المناقشات "وقف العدوان والحر، تمهيدا لصفقة تبادل أسرى، وإنهاء الحصار على غزة، وإدخال المساعدات، وانسحاب جيش الكيان منها، وعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم في غزة وشمالها".وأشار الخبراء، الى أن ما يحدث بين حماس والاحتلال "كسر عظم"، بحيث يريد كل طرف، الضغط لتحسين وضعه التفاوضي والخروج بمبادرة تقلل من خسائره، وتحقق أكبر وأفضل نصر له.وأشار بعضهم الى أن عرض الكيان جاء نتيجة للضغوط العسكريّة والسياسيّة التي يواجهها في غزّة، خصوصاً بعد الخسائر التي أصابته الأيام الماضية، بحيث أصيب ربع جيشه في أرض المعركة، فيما أن هناك ضغوطات من أهالي الأسرى لدى حماس على حكومة الكيان.وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، قال، إن مفاوضات الصفقة الثانية سبقها شرط لحماس بعدم الإفراج عن أي أسير إلا بوقف للعمليات العسكرية، وهذا يشير إلى أنها "معنية ومحتاجة لهذا الوقف الكامل للعدوان"، إضافة لرفعها سقف الشروط، لأن لديها هدفا سياسيا مهما، وهو صفقة التبادل الشاملة للأسرى والتي ترى فيها انجازا كبيرا.وعلى الجانب الآخر، فإن أميركا والكيان لديهما دوافع الصفقة الاولى ذاتها، وهي تهدئة الرأي العام بشأن القضايا الإنسانية، والإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى.ويرى المعايطة، أن وقف العدوان العسكري أمر غير ممكن أميركيا وصهيونيا في هذه المرحلة، وبالتالي فان مهمة الوسطاء ستكون تخفيف شرط حماس مقابل تفاصيل أخرى، لكن شرط حماس الصعب، قد يصل بالأمور الى طريق مسدود مرحليا، لكن التوصل الى صفقة جديدة فيه مصلحة للطرفين.الخبير العسكري والسياسي نضال أبو زيد، وصف ما يحدث الآن بين حماس والاحتلال، بـ"مرحلة كسر عظم"، إذ يريد كل طرف منهما، الضغط لتحسين وضعه التفاوضي والخروج بمبادرة تقلل من خسائره وتحقق أكبر وأفضل نصر له.وبين أبو زيد، في ظل الحالة الميدانية وارتفاع الإصابات بين صفوف الاحتلال، وصلت إلى إصابة 25 % من قوته في الميدان، فإنّه بات يدرك الحاجة للاتجاه الى النقطة الحرجة، وهي تزايد أعداد الإصابات في جيشه، الى أنّ تصل الى 30 %، وبالتالي بدأ يبحث برعاية أميركيّة، عن وساطة إقليمية لمخرج يمهد لوقف خسائره، وبات يضغط أيضا باتجاه هدنة في الأيام الأخيرة، بعد تعنته في موقفه الرافض لأي مبادرة من هذا القبيل، حتى لا يخرج بمظهر المهزوم.على الجانب الآخر، تدرك المقاومة بأن عملية وقف إطلاق النار تعني نهاية العمليات العسكرية بضمانة إقليمية ودولية، وبالتالي خروجها منتصرة من المعركة، وهو الأمر الذي لا يريده الكيان، إذ يصر على عرقلة المفاوضات حول هذه النقطة، برغم حاجته الملحة لها اليوم.وقال إن الكيان يريد من الوسطاء الضغط على حماس للقبول بمبادرة، وهذا يفسر شدة قصف الكيان على محاور القتال، في محاولة منه لكسب ورقة تفاوض يستطيع عبرها الجلوس على طاولة المفاوضات.ويعتقد أبو زيد، بأنّ المقاومة ستبقى مصرة على موقفها السياسي والعملياتي، وقد تدفع باتجاه إيقاع مزيد من الخسائر للكيان قبل بدء التفاوض.