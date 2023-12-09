شكر على تعاز من عشائر الدعجة وأبو جاموس والعجارمة والمرعي

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بسم الله الرحمن الرحيم"وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون" صدق الله العظيم.شكر على تعازتتقدم عشائر الدعجة عامة وأبو جاموس خاصة وعشائر العجارمة عامة والمرعي خاصة بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم و صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم.وللأسرة الأردنية الواحدة الرسمية والشعبية ولكل من قام بواجب المواساة والعزاء بوفاة المغفور لها باذن الله الحاجة عائشة محمد هليل العجارمة "ام ايمن" أرملة المرحوم منصور حمد فلاح أبو جاموس، سواء كان ذلك بالمشاركة في تشييع جثمانها الطاهر أو الحضور الى بيت العزاء او النعي بالصحف او ارسال البرقيات والرسائل أو الاتصال الهاتفي من داخل وخارج الاردن او عبر وسائل التواصل الاجتماعية.شكرا الله سعيكم وعظم أجركم وجزاكم عنا خير الجزاء ولا أراكم مكروها بعزيز.