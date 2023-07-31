شمول 419 أسرة جديدة بالمعونة الشهرية في حزيران الماضي

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بلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة ببرنامج المعونة المالية الشهرية المتكررة في صندوق المعونة الوطنية لشهر حزيران الماضي، 419 أسرة.وبحسب تقرير أعمال الصندوق لشهر حزيران الماضي، جرى إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 390 أسرة، وتخفيضها عن 566 أسرة، و13 أسرة تم زيادة مخصصاتها الشهرية، فيما بلغ عدد الحالات التابعة للبرنامج التي جرى مسحها 7508 أسر.وأشار التقرير إلى أن 867 أسرة جديدة استفادت من برنامج المعونات المالية الطارئة "العادية والفورية"، و73 أسرة جديدة استفادت من برنامج التأهيل الجسماني، و87 شخصًا استفادوا من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.واستقبل مركز الدعم والمساندة في الصندوق 7463 اتصالا يتعلق بشكوى أو استفسار، وبلغ عدد الحالات التي جرى إغلاقها 6961 حالة.--(بترا)