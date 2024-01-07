شهداء غزة الصحفيون.. 35 ضعفا للمعدل الشهري بالحرب العالمية الثانية

سيف السيد

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عمان- إن كنت صحفيا أو طبيبا أو مسعفا أو مواطنا أو أي شيء في غزة، فأنت مستهدف، هذه رسالة الكيان المحتل منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وما يزال يرسخها يوما بعد يوم.بالأمس عادت أداة القتل الصهيونية لتذكر القاصي والداني ببربريتها باستهداف كل شيء، حتى صحفيي الميدان القائمين على نقل الحقيقة، ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 109 منذ بدء العدوان.عدوان الاحتلال، الذي دخل شهره الرابع اليوم، يودى بحياة 36 صحفيا شهريا، كمعدل متوسط للحصيلة، في حين أن الحرب العالمية الثانية أودت بحياة 69 صحفيا على امتداد 6 سنوات، وبقسمة هذه الحصيلة على عدد أشهر ذلك الصراع العالمي نصل إلى مقتل صحفي واحد شهريا خلال تلك الحرب التي راح ضحيتها عشرات الملايين وتوصف بالحرب الأكثر دموية في التاريخ الحديث.وبحسب تحليل أجرته "الغد" لهذه البيانات نصل إلى أن عدد الضحايا من الصحفيين في العدوان على غزة يناهز 35 ضعفا للمعدل الشهري للحصيلة المؤرخة لضحايا الحقيقة خلال الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945).وبالمقارنة مع الاحتلال الأميركي لفيتنام والمواجهات الطاحنة التي استمرت لقرابة 20 عاما، قتل 63 صحفيا، أي 3 صحفيين قتلوا في العام، ما يعني صحفيا كل أربعة أشهر، مقابل الحصيلة الغزية 36 صحفيا في الشهر.ورغم اعتبار المجتمع الدولي الاستهداف المتعمد للصحفيين والمدنيين جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي، إلا أن الكيان المحتل يواصل ممارساته البربرية وتأكيده عدم وجود نية لديه لمراعاة أي من تلك الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.اتفاقية جنيف المبرمة في العام 1949 وتضم أربع معاهدات تفرض حماية الأفراد الذين لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة في الأعمال المسلحة، بما في ذلك الصحفيون. ويعتبر البروتوكول الإضافي في الاتفاقية الصحفيين مواطنين مدنيين. وينبغي احترامهم وحمايتهم والحرص على حياتهم، مع التكفل بحقهم في الحصول على المعلومة ونقلها بكل السبل المتاحة.وارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين في غزة إلى 109 أمس باستشهاد الصحفي حمزة الدحدوح نجل مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا إثر قصف الاحتلال سيارة كانا يستقلانها جنوب مدينة خان يونس.وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس": "إن استهداف الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا؛ جريمة حرب صهيونية متعمدة، تستهدف إرهاب وثني الصحفيين عن نقل الحقيقة وتغطية جرائمهم".وطالبت الحركة في تصريح صحفي، "المؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني لمحاكمة هذا الكيان المارق، الذي يواصل جرائمه ضد الصحفيين حتى اغتال منهم حتى اللحظة 109 صحفيين، فضلا عن ارتكابه المجازر البشعة بحق المدنيين والأطفال والنساء".كما دانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، المجزرة البشعة التي نفذتها قوات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين.وشددت النقابة على أن هذه الجرائم بحق الصحفيين التي راح ضحيتها 9 % من صحفيي غزة، لن ترعب الصحفيين ولن ترهبهم، بل ستزيدهم إصرارا على مواصلة نقل حقيقة جرائم الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.وكان الاحتلال قد استهدف عائلة الدحدوح في غارة جوية أصابت المنزل الذي نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، واستشهد نتيجة لذلك زوجته وابنه محمود وابنته شام البالغة من العمر 8 سنوات وحفيده ابن الشهيد حمزة.كما قالت شبكة الجزيرة، في بيان لها أمس، إنها تدين بشدة إقدام قوات الاحتلال على استهداف سيارة فريق من الصحفيين الفلسطينيين شمال رفح، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لعدم إفلات الاحتلال من العقاب.كما دان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استهداف الصحفيين، وقال إن "هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الصحفيين تهدف إلى ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية".وقال المكتب "ندعو كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى إدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال، كما ندعوهم إلى الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الأعزل في قطاع غزة".وكان حمزة الدحدوح يعمل برفقة والده في مكتب قناة "الجزيرة" بغزة، ويغطي مشاهد القتل والدمار بشكل مستمر في صفحته عبر "إنستغرام" التي يتابعها مليون شخص.