السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شيوخ قرى الشتات الفلسطيني: الهاشميون يجسدون أسمى مواقف الشرف تجاه القضية الفلسطينية

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شيوخ ووجهاء وممثلين عن قرى الشتات الفلسطيني المهجرة
التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي اليوم السبت،شيوخ ووجهاء وممثلين عن قرى الشتات الفلسطيني المهجرة، برئاسة النائب الدكتور أحمد عشا.
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واشار العيسوي، في بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤن العشائر كنيعان البلوي، إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني المكثفة والمتواصلة التي يبذلها جلالته لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومساعية لتأمين استمرار وصول المساعدات الفورية والعاجلة للأشقاء هناك،  الذين يتعرضون لأقسى أنواع الجرائم والوحشية.

وقال إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يبذل ومنذ اليوم الأول للحرب ، التي انتهكت جميع المواثيق والقوانين الدولية، جهودا كبيرة لوقف العـقاب الجماعي،  بحق الأهل في غزة،  ووقف هذه المجازر،  التي يندى لها جبين الإنسانية.

 وأضاف أن الأردن بقياد ته الحكيمة، يوظف مكانته الدولية لإيصال رسائل واضحة للعالم أجمع،  بأن ما تقوم به إسرائيل من قـتـل للمدنيين،  وهدم لكل المرافق الحيوية،  مخالفٌ لجميع الشرائع السماوية والقانونية والقيم الإنسانية،، وأن ذلك يتطـلب تدخلا فوري لوقف الحرب، وفرض هدنة إنسانية، وإدخال المساعدات الكافية بشكل متواصل ومستمر.

 وأشار العيسوي إلى جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله ومساعيها لوضع الرأي العالمي في صورة ازدواجية معايير المجتمع الدولي، وانعكاس ذلك، على مشاعر الشعوب العربية والإسلامية، كاشفة من خلال المقابلات التلفزيونية مع وسائل إعلام أجنبية زيف الإدعاءات الإسرائيلية وأعمالها الإجرامية، وانتهاكاتها للقرارات الدولية، ومنظومة حقوق الإنسانئ، من خلال توضيح الصورة الحقيقية لماهية الصراع.

 كما لفت إلى جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مبينا أن سموه أشرف مباشرة على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الجديد لجنوبي قطاع غزة،  ومرافقة بعثة وكوادر المستشفى إلى مدينة العريش المصرية، وكذلك متابعة سموه  لعلميات إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للأشقاء في غزة، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

 وقال العيسوي إن الاردن سيستمر ببذل كل الجهود،  لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة،  ومواصلة إمداد المستشفيات الأردنية الميدانية في غزة ونابلس وجنين،  بجميع المستلزمات والمساعدات الطبية والعلاجية،، وأن الأردن، سيبقى  بعـزيمة وتوجيهات قيادته الهاشمية،  يوظف كل أدواته وإمكانياته،  من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار،  وإسناد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية،  ولن يدخر الأردن جهدا، من أجل إيقاف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، بحق الشعب الفلسطيني.

  وأكد أن  مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية،  مواقف تاريخية،  فهي قضية الأردن الأولى، مشيرا إلى تأكيدات جلالة الملك، بأن المنطقة لن تنعم  بالأمن والاستقرار،  إلا إذا تم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية،   يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة،  في الحرية والاستقلال،  ويفضي إلى إقامة دولته المستقلة،  وعاصمتها القدس الشرقية.

 وقال إن الاردن، سيستمر ومن منطلق الوصاية الهاشمية،  في بذل جميع الجهود  لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف،  والوقوف في وجه أي محاولات،  تسعى لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

 واضاف العيسوي أن الأردن بقيادته الهاشمية،  ولحمته الوطنية وتماسك جبهته الداخلية،  ويقظة نشامى جيشه العربي وأجهزته الأمنية، سيبقى عصيا في وجه التحديات،  ثابت على مواقفه تجاه أمته العربية والإسلامية،  يدافع عنها بكل شجاعة في جميع المحافل.

من جهتهم، أكد الحضور وقوفهم وجميع الأردنيين، خلف جلالة الملك داعمين لمواقفه المشرفة والشجاعة في الدفاع عن الأهل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
وثمنوا الجهود المكثفة والمتواصلة لجلالة الملك، على الصعيد الدولي والإقليمي،  لمساندة ونصرة الأشقاء، والتي كان لهذه الجهود تأثيرا واضحا على مواقف كثير من الدول تجاه ما يشهده قطاع غزة من قتل وتنكيل وهدم.

 وأشادوا بجهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، بكسر الحصار على غزة، والتي تمثلت في إنشاء مستشفى ميداني جديد في مدينة خانس يونس وكذلك تأمين المستشفى الميداني الأول في القطاع غزة بالمستلزمات الطبية من خلال عملية إنزال جوي مظلي، وإرسال مستشفى ميداني إلى نابلس،  ومواصلة إرسال المساعدات الإنسانية الإغاثية.

 وقدروا عاليا  مواقف جلالة الملكة رانيا العبدالله، تجاه المجازر من قتل للأطفال والنساء والشيوخ، والتدمير التي تترتكبها ألة القتل الإسرائيلية، التي عبرت عنها خلال مقابلات مع محطات تلفزة عالمية.

 كما ثمنوا سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرص سموه على مرافقة كوادر المستشفى الميداني الجديد إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعة سموه لعمليات إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء، التي كان الأردن سباقا في إرسالها للأشقاء في غزة منذ اندلاع الحرب.

واعتبروا أن جهود الأردن بقيادة جلالة الملك، تجسد موقف الأردن التاريخي الثابت، قيادة وشعبا، تجاه الأشقاء في فلسطين والدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقي، مشددين على ى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وقالوا إن الهاشميين جسدوا على مدار التاريخ أسمى مواقف الشرف والرجولة تجاه القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لإستعادة حقوقه المشروعه ونيل حرية  وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

واستذكروا تضحيات الجيش العربي المصطفوي على ارض فلسطين، والتي ما تزال أضرحتهم شاهد عيان على تضحيتهم بأرواحهم التي قدموها فداء لفلسطين.

وأكدوا ضرورة تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على تماسكها، مشيرين إلى أن الأردن القوي، هو الأقدر على دعم القضايا العادلة لأمتيه العربية والإسلامية.

 وسلموا العيسوي وثيقة تأييد ودعم مرفوعة لجلالة الملك، باسم  شيوخ ووجهاء وممثلي قرى الشتات الفلسطيني المهجرة، مؤكدين التفافهم حول جلالته في جهود الرامية إلى نصرة الأشقاء الفلسطينيين ووقوف الثابت في وجه مخططات التهجير الإسرائيلية، ووقف العدوان الهمجي على قطاع غزة والضفة الغربية.
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