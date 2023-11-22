الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

العيسيوي يلتقي شيوخ ووجهاء من محافظة مادبا ومن عشيرة الخوالدة

شيوخ وجهاء يثمنون جهود الملك لوقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات للأشقاء الغزيين

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شيوخ وجهاء يثمنون جهود الملك لوقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات للأشقاء الغزيين

التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، خلال لقاءين منفصلين، شيوخ ووجهاء من محافظة مادبا ومن عشيرة الخوالدة/ بني حسن.
وفي بداية اللقاءين، الذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، نقل تحيات جلالة الملك للحضور واعتزازه بهم وبجميع الأردنيين.

وأشار العيسوي، خلال اللقاءين، إلى الجهود التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، لافتا بهذا الصدد إلى جهود جلالة الملك الدولية والإقليمية المكثفة والمتواصلة.

وقال إن الأردن، وبفضل قيادته الحكيمة، وظف مكانته الدولية لإيصال رسائل واضحة للعالم بأن ما تقوم به إسرائيل، مخالف لجميع الشرائع السماوية والقانونية والقيم الإنسانية.

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وأوضح أن الأردن مستمر في جهوده لضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، كما سيواصل دعم الأشقاء في كامل الأراضي الفلسطينية، مشيرا بهذا الصدد على التوجيهات الملكية بإرسال مستشفى ميداني إلى مدينة نابلس وكذلك إرسال مستشفى غزة/2 إلى منطقة خان يونس مزود بجميع الاحتياجات الطبية من أجهزة وأدوية وحاضنات خداج للأطفال.

وأكد أن الأردن سيبقى، بقيادته الهاشمية ولحمته الوطنية وتماسك جبهته الداخلية ويقظة نشامى جيشه العربي وأجهزته الأمنية، قوياً، يؤدي رسالته النهضوية، ثابت على مواقفه الأصيلة، يدافع بكل شجاعة عن قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

من جهتهم، أكد الحضور التفافهم حول القيادة الهاشمية، ووقوفهم صفا واحدا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ودعم مساعيه لدعم الأشقاء في غزة والضفة الغربية في محنتهم التي يمرون بها جراء العدوان الآثم على غزة.

 وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بما حققته الدبلوماسية الأردنية، وما اتخذته من إجراءات، بقيادة وتوجيهات جلالة الملك، مشيرين بهذا الصدد إلى جولات واتصالات جلالة الملك الدولية والإقليمية، والتي كان لها تأثير كبير على مواقف المجتمع الدولي تجاه ما يجري في غزة.
 وثمنوا جهود جلالة الملك ومساعيه المتواصلة لوقف الحرب، وضمان تأمين إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للأشقاء في قطاع غزة، مؤكدين بأنهم وقوفهم خلف القيادة الهاشمية، ودعمهم لجميع الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالته من أجل وقف الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأشادوا بجهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، بكسر الحصار على غزة، من خلال إرسال مستشفى ميداني جديد إلى غزة وتأمين المستشفى الميداني الأول في قطاع غزة بالمستلزمات الطبية من خلال عملية إنزال جوي مظلي، نفذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي، بناء على توجيهات ملكية 

وعبروا عن فخرهم بجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرص سموه على مرافقة كوادر المستشفى الميداني الجديد إلى مدينة العريش المصرية، إلى جانب متابعة سموه لعمليات إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء.

وأكدوا أن الأردن، قيادة وشعبا، سيبقى الداعم للأشقاء في فلسطين والدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتين إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وشددوا على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على تماسكها، وأن الأردنيين سيكونون بالمرصاد لكل من يحاول المس بأمن واستقرار الأردن.

وأشادوا بجهود القوات المسلحة الأردنية- الجيش العرب والأجهزة الأمنية في الدفاع عن ثرى الأردن وحماية أمنه واستقراره وصون مقدراته.

وسلم شيوخ ووجهاء محافظة مادبا، في ختام اللقاء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي وثيقة تأييد ودعم لجلالة الملك عبدالله الثاني.

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