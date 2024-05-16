الخميس 16 أيار 2024
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صاحب "مزرعة كلاب" في الموقر يشتري كلابه المسروقة

حبس 10 أشخاص مارسوا البلطجة و 9 آخرون بينهم سيدة بجريمة التهديد
محكمة -(تعبيرية)

اشترى صاحب مزرعة مخصصة لتربية الكلاب كانت قد تعرضت للسرقة، 3 كلاب من السارقين من أصل 4، فيما لم يمط اللثام عن مصير الكلب الرابع.

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وحسب قرار محكمة جنايات عمان الصغرى، فإنه تمت إدانة متهمين اثنين بجناية السرقة بالاشتراك وحبس كليهما مدة 3 سنوات؛ لثبوت تسلقهما سور المزرعة الواقعة في منطقة الموقر وسرقة 4 كلاب (سلوقي/ مخصصة للسباقات والصيد) ومن ثم عرضها للبيع، حيث اشترى صاحب المزرعة 3 من الكلاب المسروقة بعد التنسيق مع الشرطة.


وكان صاحب المزرعة قد وصلته معلومات من أحد أصدقائه أن هناك شخصا يعرض كلابا للبيع يشتبه أن تكون الكلاب التي تمت سرقتها من مزرعته، وعلى ضوء ذلك أبلغ صاحب المزرعة البحث الجنائي، وتم وضع الكمين اللازم والقبض على المتهمين أثناء مفاوضتهما صاحب المزرعة لشراء كلابه بـ 8 آلاف دينار، مع استثناء الكلب الرابع الذي لم يُعرف مصيره بعد.

 

وصدر قرار محكمة جنايات عمان الصغرى وجاهيا بحق أحد المتهمين، فيما صدر غيابيا بحق المتهم الثاني، كما تم إعلان عدم مسؤولية ظنين من تهمة التوسط في بيع أموال مسروقة.

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