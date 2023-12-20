الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صحفيو غزة.. عيون الحقيقة ومشاريع الشهادة

صحفيون غزيون يشيعون زميلا لهم قتل بقصف طائرات الاحتلال الصهيوني-(وكالات)
صحفيون غزيون يشيعون زميلا لهم قتل بقصف طائرات الاحتلال الصهيوني-(وكالات)

أكثر من 97 شهيدا.. واستهداف وقتل ممنهج للصحفيين

شهادات مؤثرة من زملاء في المهنة يعملون تحت النار

عمان- لا يمكن الحديث عن "غزة" دون صحافتها والتي بدونها لما عرفنا شيئا عما يحدث لأهل القطاع من حرب إبادة جماعية يشنها الكيان الصهيوني.

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خلال أكثر 75 يوما لم يهدأ أصحاب "الرسالة المقدسة" كأقرانهم في قطاعات أخرى وهم يعملون كخلية نحل ليكونوا عيوننا وحواسنا في القطاع، فمنهم من قضى نحبه ومنه من ينتظر وما بدلوا تبديلا.


وتسلط "الغد" في هذا الملف جزءا يسيرا من الضوء على ما يحدث للصحفيين في غزة من انتهاكات وجرائم هي ضمن سلسلة الجرائم والتطهير العرقي الذي يمارس بحق 2.2 مليون إنسان يقتلون ويجوعون على مرأى ومسمع العالم دون أن يحرك ساكنا.


وقدم صحفيون من غزة لـ"الغد" شهادات عن أبشع حرب عرفها العصر الحديث، متطرقين إلى الظروف التي يعايشونها مع زملائهم وأقاربهم والعمل تحت النار.
ويؤكد مختصون لـ"الغد" أن ما يجري للصحفيين في غزة هو استهداف متعمد وقتل ممنهج من قبل الاحتلال الصهيوني لمنع إيصال حقيقة ما يجري على الأرض.


وتكشف للملف عضو في الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين بعض الإحصائيات والأرقام المتعلقة بصحفيي غزة وعملهم خلال هذه الحرب البشعة.

 

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يحاولون قتل عين الحقيقة.. شهادات مؤثرة من صحفيي غزة لـ"الغد"

رسائل من صحفيي "الغد" إلى زملائهم في غزة

  1200 صحفي وصحفية في غزة أصبحوا نازحين

مختصون: استهداف صحفيي غزة ممنهج والإفلات من العقاب شجع الاحتلال على فظائعه

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