صحفيو غزة وعائلاتهم "بنك" أهداف للعدوان النازي

هبة العيساوي

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في الوقت الذي تعتبر فيه مهنة الصحافة من المهن الخطرة، أكد خبراء ومنظمات دولية ضرورة توفير الحماية للصحفيين، وتحديدا في مناطق النزاع وأزمنة الحرب، خاصة أنهم ينقلون الحقيقة على أرض الواقع، ولذلك يكونون هدفا للاستهداف.وأكد هؤلاء الخبراء في حديث لـ"الغد" أهمية توفير التدريب للصحفيين على السلامة المهنية، سواء خارج أو داخل الصراعات، فهم معرضون دائما للخطر لقربهم من الحدث.ومع ازدياد العدوان الصهيوني على غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، استشهد نحو 19 صحفيا، وتم استهداف مؤسسات إعلامية في القطاع.وبناء على ذلك، قالت اليونسكو إنه "في أوقات الحروب، يصبح الصحفيون أعيننا وآذاننا في الميدان، لكن للأسف، يمكن أن تكون سلامة الكثير من الصحفيين أكثر هشاشة، فاليونسكو ما تزال تتلقى تقارير تبعث على القلق بشأن تعرض الصحفيين للضرب والاحتجاز والتهديد".وفي هذا الصدد، رأى الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أنه ربما يكون العدوان والحرب على غزة كشفت مدى خطورة عمل الصحافة والصحفيين والصحفيات في الميدان، خاصة أنه وحتى هذه اللحظة استشهد 19 صحفيا وصحفية في جرائم الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني.وأضاف منصور أن لدينا أكثر من عشرين مصابا من الصحفيين والصحفيات في غزة، وصحفيين مختفيين حتى هذه اللحظة، وهذا ايضا ينسحب على اراضي الضفة الغربية حيث يمارس الاحتلال حملات اعتقال واسعة بحق الصحفيين.وبين أن مهنة الصحافة من المهن الخطرة، لا سيما في العالم العربي، حيث تعتبر هنا الأكثر خطورة في العالم على الصحفيين والصحفيات، لافتا إلى وجود تقارير دولية كثيرة تتحدث عن مصاعب هذه المهنة حتى خارج فلسطين، والاعتداءات الوحشية التي تمارس في الاحتكاكات بين الصحفيين والصحفيات في مناطق النزاع، وفي المظاهرات والاعتصامات يتعرض الصحفيون إلى اعتداءات، وهذا كله بالتأكيد يجعل من مهنة الصحافة مهنة خطرة جدا في زمن الحرب، والنزاع، وفي السلم أيضا.وأوضح منصور أن الخطورة تمتد أيضا إلى قضايا تقام على الصحفيين واحتمالات التوقيف بحقهم، خاصة في ظل بيئة تشريعية مقيدة، وأنا أعتقد أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية جنيف، لم تتعامل مع الصحفيين والحماية المقررة لهم إلا على غرار المدنيين.واستدرك: "لكن أعتقد أن هناك حاجة ملحة لمراجعة المعاهدات والاتفاقيات بحيث يجري العمل مع مجموعة من الدول لإعداد معاهدة جديدة لحماية الصحفيين، وهناك محاولات قامت بها مؤسسات دولية مثل الاتحاد الدولي للصحفيين، ومثل اليونسكو، للتوافق على بروتوكولات لحماية الصحفيين، لكن كما نرى الآن يعصف الاحتلال الصهيوني بكل ذلك".وأضاف: "من المهم أيضا، أن ننظر إلى خارج ذلك بأن الصحفيين، حتى خارج مناطق والحرب، يتعرضون لمخاطر، وبالتالي لا بد من وجود آليات لحمايتهم وتوفير مظلة حصانات لهم".وأشار منصور إلى أنه في مناطق النزاع والحرب، هناك من يقول بأنه يجب أن تتوفر للصحفيين والصحفيات الحصانات الموفرة للصليب الأحمر والهلال الأحمر والأطباء، وأعتقد أنه آن الأوان أن يتم التعامل مع واقع الصحفيين والصحفيات بشكل أكثر.يذكر أن منظمة "اليونسكو" أكدت أن الحرص على سلامة الصحفيين ومكافحة إفلات من يعتدي عليهم من العقاب هو إجراءات مركزية ضمن دعم المنظمة لحرية الصحافة وحرية التعبير.وبينت أنها تحمي الصحفيين من خلال قيادة خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب بما يتماشى مع الالتزامات الدولية ذات الصلة، وأنها تراقب عمليات القتل وتبلغ عنها، كما هو موضح في مرصد الصحفيين، ومن خلال مطالبة الدول الأعضاء بشكل دوري بتقديم معلومات عن حالة التحقيقات القضائية في هذه القضايا.وقالت: "نقوم ببناء وتطوير القدرات الوطنية والإقليمية لمنع وحماية ومحاكمة الهجمات ضد الصحفيين؛ وتحديد مكان يأخذ في الاعتبار المخاطر المحددة التي تواجهها الصحفيات؛ ودعم حماية الصحفيين في جميع أنحاء العالم".عضو نقابة الصحفيين خالد القضاة قال: "لا شك أن الصحافة من المهن الخطرة، وتظهر هذه الخطورة بتجلياتها في وقت الأزمات والحروب، ولذلك، بالعادة، فإن القوى المعادية في مناطق النزاع تستهدف الصحفيين؛ لأنهم الأقدر على نقل معاناة الناس والصورة والمقابلات، وعلى توصيف الحالة، وعلى بناء رأي عام مناصر للأحداث التي ينقلونها".وأضاف القضاة: "لذلك يكون الصحفيون في الميدان هدفا للاغتيال، وللقصف، وأحيانا للاعتقال أو الاحتجاز المؤقت، أو مصادرة معداتهم، أو منعهم من الوصول إلى الحقيقة.وتابع: "رأينا في غزة أن الاحتلال الصهيوني تعدى كل هذا وأصبح يستهدف الصحفيين ومؤسساتهم، وليس هذا فقط بل أصبح هناك نوع جديد من الضغط على أهاليهم عبر القيام بقصف منازلهم".وأشار إلى أنه في غزة تحديدا تم تسجيل أن الاحتلال قصف منازل أكثر من حوالي خمسة صحفيين؛ لمنعهم من التغطية أو لإشغالهم؛ لأن الصحافة أثبتت أنها الناقل للحقيقة، وأنها شاهد عيان على ما يجري، والأقدر على توصيف الحقائق، وعلى توصيل رسالته للعالم، وعلى التوثيق.وبين أن الصحافة مهنة خطرة، ولذلك كل المؤسسات الإعلامية تحاول أن تدرب الصحفيين على أعلى درجات السلامة المهنية، ودرجات التعامل مع المخاطر بحيث يكونون قادرين على التوقع، وعلى معرفة نوعية الأسلحة المستخدمة، وتخيل سيناريوهات القصف أو الحرب أو امتداداتها أو حتى تواقيتها، واختيار مكان التموضع.وأشار إلى أن الصحفيين يحاولون قدر الإمكان أن يكونوا أول الواصلين إلى ميادين النزاع لتوثيق الأحداث كما تجري، بأدخنتها ورائحة دمارها، والموت المنبعث منها، ومن ثم نقلها للعالم، وهذا يجعل الصحافة من أكثر المهن الخطرة، وخاصة في ظل النزاعات.ودعا القضاة إلى ضرورة أن يكون لكل الصحفيين في العالم القدرة على تعلم أساليب السلامة المهنية، مشيرا إلى "أننا بوصفنا مجموعة من المدربين، نعمل مع الاتحاد الدولي للصحفيين، ونضع منهاجا للسلامة المهنية".وأكد وجوب أن يتمتع جميع الصحفيين بتدريبات خاصة بالإسعافات الأولية، وبالتعامل مع مناطق النزاع، وتدريبات خاصة للتعامل مع مصادر أخبارهم وحمايتها.وبين أن السلامة المهنية لا تعني على الإطلاق حماية الصحفيين وسلامتهم فقط، بل تشمل أيضا سلامة مؤسساتهم، وسلامة الرواية من التشويه.وشدد على ضرورة السلامة المهنية، مطالبا بأن تكون أحد مساقات التدريس أو أحد مرفقات الخطة التدريسية في كليات الإعلام.وأضاف: "كثير من الدول بدأت الانتباه لأهمية هذا الموضوع، لكن للأسف نحن في الأردن ما نزال مترددين في إدخال مساقات السلامة المهنية إلى الخطة التدريسية في جامعاتنا".