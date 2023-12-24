صحف قطرية: الأردن وقطر يقودان جهودا لوقف الحرب على غزة

اضافة اعلان

عمان- تناولت الصحف القطرية الرئيسية اللقاء الذي عقد بالدوحة أول من أمس، بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مؤكدة أن الأردن وقطر يعملان معا من أجل وقف العدوان على غزة وإنهاء الحرب.وشددت صحف الراية والشرق والوطن في افتتاحياتها أمس، على أن قطر والأردن يعملان مع الأشقاء والمجتمع الدولي لوقف العدوان على قطاع غزة فورا، وضرورة صدور قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة.وقالت صحيفة الراية في افتتاحيتها، تم خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في القطاع.وأشارت إلى التأكيد على رفض سياسة التهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الغزيين، والتحذير من تداعيات حرمان الفلسطينيين من الغذاء والماء والدواء وانتهاك حقوقهم.وأضافت أن قطر تشدد على موقفها الثابت من إدانة جميع أشكال استهداف المدنيين، وأنها عملت بجهود حثيثة للحد من مأساوية الوضع في غزة، مطالبة بتضافر الجهود والمساعي من أجل إدخال المعونات الإنسانية لتغطية النقص الحاد في المواد الأساسية وتهدئة الأوضاع.من جانبها، أكدت صحيفة الشرق في افتتاحيتها على أن قطر والأردن سيواصلان العمل معا من أجل وقف العدوان على القطاع فورا، وأهمية صدور قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة.ودعت صحيفة الشرق لضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي، وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية، لإيجاد حل عاجل لهذا الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، يقود إلى محادثات جادة وإطلاق عملية سياسية تفضي إلى سلام شامل ودائم وعادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، على أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه.وأوضحت أن الأصوات الدولية تتعالى للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة.أما صحيفة الوطن، فقد أكدت في افتتاحيتها أهمية اللقاء في هذا التوقيت الدقيق، مشيرة إلى أن قطر والأردن يشددان على ضرورة وقف العدوان والانخراط في عملية تفاوضية من شأنها وحدها تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية.وأشارت الصحيفة إلى أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع، قد تم تفريغه من أي محتوى حقيقي كشرط لتمريره، وهو ما تم بالفعل بعد أن تم تأجيل التصويت عليه أربع مرات ليتضمن اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار، مضيفة أن هذه العبارة الأخيرة لا معنى لها، بعد أن تم تدمير أكثر من نصف قطاع غزة، وسقوط أكثر من 20 ألف شهيد، وأكثر من 50 ألف جريح، وكأن هذه الخسائر المروعة لا تكفي لاستصدار قرار واضح وحاسم لجهة وقف العدوان.-(بترا)