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الغد الأردني
الخميس 05 تشرين الأول 2023
7:44 م
صدور نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي
صورة تعبيرية
صدرت في الجريدة الرسمية مساء الخميس، عدة أنظمة من بينها نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي.
واشتملت الجريدة على نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب، ونظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام، ونظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية.
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إضافة إلى نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ونظام معدل لنظام الخدمة المدنية.
الجريدة الرسمية
انظمة
تعويض المتضررين
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