الخميس 05 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صدور نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي

651edcecd1266
صورة تعبيرية
صدرت في الجريدة الرسمية مساء الخميس، عدة أنظمة من بينها نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي.

واشتملت الجريدة على نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب، ونظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام، ونظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية.اضافة اعلان

إضافة إلى نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ونظام معدل لنظام الخدمة المدنية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
S8pH7o98WCXjYj6AcDJsI0aQJmqdy3tLTkeWS2qq

الهواري: سبب انتشار الحصبة هو الإغلاقات التي رافقت فيروس كورونا

منذ2 ساعة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة

الخصاونة: نحن متحيزون بالفطرة إلى المعلم

منذ6 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-05 at 1.43.09 PM

السفيرة الأمريكية تؤكد أهمية ودور الوصاية الهاشمية في القدس

منذ7 ساعة
القضاء - (تعبيرية)

بسبب تغيب مروجين لإشاعة "الزلزال المدمر".. "صلح عمان" تؤجل النطق بالحكم للأسبوع المقبل

منذ7 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يهنئ المغرب بفوزه في استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام ٢٠٣٠

منذ10 ساعة
العلم الأردني -(الغد)

الأردن يدين هجوما إرهابيا أسفر عن مقتل وإصابة جنود في النيجر

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

رأسمالية هاوية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

مطعوم الحصبة.. جدل وتناقض!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوة صناعية أردنية بالعراق

سلامة الدرعاوي |اليوم

وزارة انتهى دورها

سميح المعايطة |اليوم

لإجراء اللازم وحسب الأصول

مالك العثامنة |اليوم

نظام الجدارة

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1696410410938235200

‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

ترجمات | منذ24 ساعة
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
 