الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صرف علاوة العمل الإضافي لأطباء "الصحة" قبل عطلة العيد

طبيب
طبيب
عمان- قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء د. حازم القرالة، إن قائمة الأطباء المشمولين بمكافأة العمل الإضافي، متوقع أن تصدر خلال الأسبوع الحالي.اضافة اعلان
وأكد القرالة في تصريح لـ"الغد"، أن هناك تأخيرا في تجهيز القوائم في الوزارة، لافتا إلى أن مجلس النقابة، تابع هذا الموضوع وحصل على وعد من الوزارة بإصدار القوائم في  الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن قائمة العمل الإضافي تتجاوز 600 اسم طبيب وطبيبة، مبينا أنه بمجرّد صدور القائمة، فإن هناك اتفاقية بين الوزارة والنقابة على قائمة بدل الاقتناء والتنقلات أيضا والتي سيعاد العمل عليها.
وأوضح القرالة، أن مجلس النقابة سيبحث مع الوزارة آلية محددة، يكون فيها صدور قائمة بدل العمل الإضافي دوريا وواضحا، بدون جهد وتعب من الطرفين، وفي أشهر محددة من السنة. مبينا أن النقابة تريد أن يكون صدور القائمة محدد الفترة، ولا يتأخر على الأطباء من تاريخ تعيينهم.
وشدد القرالة، على أنه حال صدور القائمة، ستعمل النقابة على تفعيل قائمة بدل الاقتناء والتنقلات، وهو ما سيجري العمل عليه بشكل مكثّف، لضمان أن تشمل أكبر جزء من الأطباء.
من جهتها، أشارت عضو مجلس النقابة د. مها فاخوري، إلى أن الممرضين يعملون ضمن نظام الشفتات، أي أنهم يعملون من الساعة 7 صباجا ولغاية 2 ظهرا، ومن ثم يبدلون "الشفتات".
وأكدت أن الذين يعملون في المستشفيات، يعملون أحيانا مدة أكثر من "الشفت" الرئيس، وبالتالي فإنهم يصلون لبدل الإضافي، لأنهم يتأخرون أكثر من الساعات المحسوبة لديهم في أعمالهم. وقالت "كان الطبيب في بداية تعيينه، يحصل على علاوة بدل تفرغ، والتي هي أصلاً تصرف لتحسين أوضاع الأطباء المعيشة، ولم تُصرف تحت بند عمل إضافي، بل تحت بند بدل تفرغ".
وأوضحت فاخوري أنه منذ نحو 10 أعوام، أوقفت الوزارة صرف هذه العلاوة، إذ بات الطبيب يحصل عليها في أوقات متباعدة نظير ظروف الموازنة ونقص موازنة وزارة الصحة، وأصبح هناك تأخير على صرف بدل العمل الإضافي للأطباء المعينين الجدد".
وقالت "عندما وقّعنا في النقابة الاتفاقية مع الوزارة، صرف العمل الإضافي حتى نهاية عام 2021، إلا أنه بعد ذلك أصبح يجري الدفع على دفعات". وأكدت فاخوري أن هناك أطباء معينين العام الماضي، لم يحصلوا على مكافأة بدل التفرّغ، وهؤلاء يجب أن يحصلوا على مكافآتهم.
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