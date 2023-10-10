صفقة الأسرى.. ورقة ضغط تنتظر التوقيت المناسب

زايد الدخيل وغادة الشيخ

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عمان - يثير العدد الكبير من الأسرى الإسرائيليين الذين وقعوا في قبضة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، سؤالا حول ما إذا كانت المقاومة تعتزم استخدام هذا العدد كورقة ضغط لإجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو أي حكومة إسرائيلية مقبلة، على التفاوض وإجراء صفقة تبادل للأسرى، بين الطرفين فيما أنعشت معركة "طوفان الأقصى" الأمل في قلوب الأسرى الأردنيين في معتقلات الاحتلال وأهاليهم، بقرب الإفراج عنهم.وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الجناح المسلح لحركة حماس، في تسجيل بث بعد عملية طوفان الاقصى، إن العدد الإجمالي للإسرائيليين الذين أسرتهم الحركة في هجوم مباغت على بلدات إسرائيلية السبت، "أكثر مما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأضعاف مضاعفة".وقبل عملية طوفان الأقصى، كانت كتائب "عز الدين القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" كشفت عن احتفاظها بأربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها، اثنان منهما أسرا خلال الحرب على قطاع غزة صيف 2014، والآخران دخلا القطاع في ظروف غير واضحة، ولا تفصح الحركة عن مصير المحتجزين الأربعة، ولا يعرف مكان احتجازهم.ويرى مراقبون، ان الظروف الداخلية التي دفعت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها "حماس"، لشن عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل، تتضمن بالأساس مسألة تحرير الأسرى، وقضية وقف الانتهاكات للمقدسات وخاصة المسجد الأقصى.وفي هذا الاطار، يقول الوزير الأسبق مجحم الخريشا، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما تزال حتى الآن تقصف قطاع غزة، ووصل عدد الشهداء إلى المئات، كما يوجد عشرات الأسرى الإسرائيليين في غزة، وبالتالي ستكون عملية القصف والهجوم على أراضي القطاع معقدة جدا.وأضاف الخريشا: "وقد تدخل قوات الاحتلال في حرب برية للوصول إلى الأسرى، لكن لن تكون هناك صفقة تبادل، وأعتقد أن الأمر مستبعد في هذا التوقيت الآن".وتابع: "على الرغم من استبعاد إسرائيل رسميا إمكانية التفاوض مع المقاومة الفلسطينية، إلا أن الضغوط التي يمارسها أهالي الرهائن والأسرى ستجبر الحكومة الإسرائيلية على إجراء مراجعة في هذا الملف، وهو أمر حدث سابقا، إذ قد تنازلت إسرائيل عن موقفها ووافقت على مقايضات أسرى كبيرة، ما يثبت تأثير هذه القضية على صناع القرار الإسرائيلي".وأضاف: "في النهاية، هناك مصلحة آنية لدى مختلف الأطراف في التقدم نحو إبرام صفقة تبادل أسرى، وتوجد مؤشرات بأن الأمر ممكن، لكن علينا ألا نتفاجأ إذا كان مصير هذه الأجواء الإخفاق كما تكرر عدة مرات في الماضي".من جهته، يقول المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة: "هناك مقولة دارجة في علم السياسة، مفادها بأنه لا يوجد أمر مؤكد ومحسوم طالما لم يجر تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع، وتنطبق هذه المقولة بالذات جراء تكرار الحالات التي تبدو فيها الأمور بأنها تتجه في السابق صوب صفقة تبادل أسرى بين حماس واسرائيل، الأمر الذي يرفع منسوب التوقعات والآمال والترقب والقلق".وتابع الحجاحجة: "عملية تبادل الأسرى والتفاوض بشأنهم لا تنبني على الثقة، بل على إدارة صراع ضمن معركة مفتوحة، وعلى ضمانات أطراف متداخلة في المشهد، وعلى موازين القوى العينية، والقدرة على دفع ثمن المناورة".وأضاف: "اليوم، بعد عملية طوفان الأقصى، تبدو حماس حذرة من رفع السقف؛ لأن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لم تبدأ بعد، إلا أن ملف الأسرى سيتم وضعه في مرحلة مقبلة بلا شك على مسار للتفاوض، من خلال الوسيط المصري أو القطري، وتتم عبرهما عملية تبادل المعطيات والرسائل، التي تقربنا من إطار للتفاوض، وهذا سيعطينا دلالات حول ما سيكون عليه شكل المفاوضات بين الجانبين".وأكد الحجاحجة، أنه في حال تم التوافق على محطة المعلومات، فإن التفاوض سيكون على أساس معلوماتي؛ لأنه حينها سيكون قد تبين مصير الأسرى الإسرائيليين ووضعهم، إن كانوا أحياء أم أمواتا، وما إذا امتلكت المقاومة أي مفاجأة في هذا الإطار.بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور هاني السرحان، أن أحد أهداف عملية طوفان الأقصى التي قامت بها حركة حماس ضد إسرائيل، هو أخذ بعض الرهائن واختطاف مواطنين وجنود إسرائيليين، من أجل التوصل إلى نوع من الاتفاق مع إسرائيل في المستقبل لإطلاق سراح مئات إن لم يكن الآلاف من السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.وتابع السرحان أن استراتيجية أسر جنود الاحتلال الإسرائيلي لتحرير الأسرى الفلسطينيين تعد أحد المحاور المهمة في العملية، الأمر الذي يكرس دور المقاومة الفلسطينية في خيار التفاوض حول قضية الرهائن، كطرف فاعل في أي مفاوضات مستقبلية، فالضغط بهدف الحصول على إطلاق سراح الرهائن يمنح المقاومة الفلسطينية نوعا من الشرعية ويزيد من نفوذها السياسي، ومع طول مدة المفاوضات، يتزايد الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي سيجد نفسه مضطرا في وقت لاحق للنظر في القضية واتخاذ قرارات صعبة.ورجح أن تستثمر الفصائل الفلسطينية عدد الأسرى الإسرائيلين لديها لتبييض سجون الاحتلال الإسرائيلي من الأسرى الفلسطينيين والعرب وإخلاء سبيل آخر أسير لديهم.يذكر أن السياسة الإسرائيلية المتطرفة لعبت منذ العام 2011 دورا اساسيا في انغلاق الافق السياسي لأي تسويات سياسية، ومن بينها القضايا المتعلقة بالأسرى والمعتقلين والإجراءات الأحادية، ورفض الجلوس على طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين.وفي العام 2011 تمت عملية تبادل أسرى بين حركة حماس واسرائيل، إذ أطلقت الأخيرة سراح 1027 أسيراً فلسطينياً، بينهم 280 أسيراً محكوماً بالمؤبد العالي، مقابل إطلاق حماس سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بعد أسر دام خمس سنوات.محليا، عاد ملف الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال لينفتح من جديد، وينعش الآمال في قلوب الأسرى وأهاليهم، بقرب إطلاق سراحهم بعد أن استبد بهم اليأس منذ سنوات، مستندين إلى تصريحات قيادات فصائل فلسطينية، منذ بدء المعركة، عن ضع ملف الأسرى الفلسطينيين والعرب أولوية للتفاوض حالما تضع الحرب أوزارها.وليست هذه المرة الأولى التي تهب فيها نسائم أمل الحرية للأسرى الأردنيين مع كل معركة تخوضها الفصائل الفلسطينية، لكن عبق هذه النسائم هذه المرة يبدو مختلفا بسبب عدد أسرى جيش الاحتلال الذين تحتجزهم كتائب عز الدين القسام، الذي فاق أي عدد سابق، إذ وصل الأمل حدّ تبييض معتقلات الاحتلال بالكامل.وهذا ما وثقته تصريحات قيادات فصائل فلسطينية منذ بدء معركة طوفان الأقصى، كان من بينها تصريح لعضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق، الذي قال لإحدى القنوات الفضائية الأردنية أول من أمس: "سنحرر كافة الأسرى من معتقلات الاحتلال، وعلى رأسهم الأسرى الأردنيون".وبحسب معلومات حصلت عليها "الغد"، فإن الأسرى الأردنيين في معتقلات الاحتلال الذين يصل عددهم إلى 18 أسيراً، بدؤوا بالفعل بتوضيب حاجياتهم، ووصلوا إلى قناعة بأنها مسألة وقت قصير تفصلهم عن الحرية.وهذا ما يؤمن به الأسير الأردني السابق سلطان العجلوني، الذي قال لـ"الغد" إن "السيناريو المتوقع لصفقة تبادل الأسرى التي تستخدمها معركة طوفان الأقصى كورقة ترمي إلى تبييض معتقلات الاحتلال من جميع الأسرى، سواء منهم الفلسطينيون والعرب".ونوه العجلوني بأنه ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى تفاقم تنكيل مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى، وبالأخص الأردنيين، فوفق معلومات وصلت إليه تم قطع الكهرباء عنهم، وهم ممنوعون من المتابعات الطبية ومن زيارة المحامين، الأمر الذي ضاعف القسوة عليهم التي هي بالأساس نهج من قبل السجان الإسرائيلي بحق الأسرى الأردنيين، مطالبا السفارة الأردنية في تل أبيب بالاطمئنان على أحوالهم."المعنويات كادت تلامس السماء".. هذا ما قاله شقيق الأسير الأردني منير مرعي شاهين لـ"الغد"، الذي أشار إلى أن أمل حرية الأسرى الأردنيين لا يقتصر عليهم فقط بل على أهاليهم أيضاً، الذين كادوا يستسلمون لليأس من حرية أبنائهم أو حتى على أقل تقدير زيارتهم والاطمئنان على أحوالهم.ورجح مرعي، أن تؤدي معركة طوفان الأقصى إلى تبييض معتقلات الاحتلال، قائلاً إن هذه المعركة "لها ما بعدها"، وستقلب كل الموازين والمعادلات.وأضاف: "بتنا على قناعة كأهال للأسرى الأردنيين أن موضوع حرية أبنائنا هو مسألة أيام، وستشمل الحرية جميع الأسرى بمن فيهم الأسير الأردني عبد الله البرغوثي صاحب أطول محكومية في التاريخ".بدوره، قال المختص بشؤون الأسرى الأردنيين الأسير الأردني المحرر علاء برقان لـ"الغد": "تابعنا بفخر واعتزاز ما قامت به المقاومة في غزة، وكيف استطاعت، وبالرغم مما تعانيه من حصار وتضييق، من تحقيق انتصار لم نشهد له مثيلا في وقتنا المعاصر، واليوم ونحن نتابع هذه المشاهد التي تصلنا من هناك والتي تظهر اختطاف العشرات من جنود الاحتلال، ينتابنا الأمل بتحرير أسرانا الأردنيين داخل معتقلات الاحتلال وتبييضها من كل الأسرى مقابل هؤلاء الجنود".وهو ما اتفق معه أيضا الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنيين فادي فرح، الذي أفاد أيضا: "وصلتنا رسائل من الأسرى الأردنيين يعبرون فيها عن أملهم بنيلهم الحرية قريباً، ويطالبون بالضغط من كافة الجهات المختصة بأن يتم شمولهم بأي صفقة تبادل مقبلة".يشار إلى أن آخر صفقة تبادل أسرى شملت أسرى أردنيين كانت في العام 2011، أبرمتها حركة حماس بوساطة مصرية، وشملت الإفراج عن الأسيرة الأردنية أحلام التميمي.