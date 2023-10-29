صفقة تبييض سجون الاحتلال تضع نتنياهو أمام "نصر هزيل"

زايد الدخيل

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وسط تزايد غضب ذوي أسرى الاحتلال الصهيوني الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وما عرضه الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بشأن صفقة الإفراج عن أسرى الاحتلال لديها، مقابل "تبييض" سجون الاحتلال ومعتقلاته من الفلسطينيين، يبقى هذا الملف، الأكثر سخونة في هذه الحرب الدموية على غزة، والتي ما تزال فظائعها بحق مدنيي القطاع مستمرة منذ 24 يوما من القصف الجوي، بقذائف محرمة دوليا.يقول مراقبون، إن للاحتلال الصهيوني أهدافا في هذا الملف، كما للمقاومة أهدافها، وكل منهم يتطلع لتحقيقه، فرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يأمل بإطلاق سراح أسراه ليحقق نصرا ولو هزيلا، فيظهر أمام الرأي العام في كيان الاحتلال، كمنتصر، لكنه يعزز هذا الانتصار الباهت، بما يرتكبه من جرائم في عدوانه على غزة، معلنا فيه بأنه يسعى لتدمير "حماس" التي تتطلع لأن تنتهي من هذا الملف.ذوو أسرى الاحتلال، أكدوا موافقتهم على صفقة "الكل مقابل الكل" اي الإفراج عن أسراهم مقابل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين.وطالب ممثلو ذوي أسرى الاحتلال في مؤتمر صحفي اول من امس، بعد لقائهم نتنياهو، بأن يأخذ النشاط العملياتي- أي العدوان الوحشي على القطاع بالاعتبار مصير الأسرى، مؤكدين أن مسؤولية سلامتهم، تقع على عاتق حكومة الاحتلال.وأضافوا، أنهم أوضحوا لرئيس حكومتهم الاحتلالية، بأن صفقة "الكل مقابل الكل"، تحظى بدعم واسع من أفراد الكيان، متطلعين لان تحقق حكومتهم الاحتلالية إنجاز هذه الصفقة.من جهتها، أكدت كتائب القسام -الجناح العسكري لـ"حماس" في وقت سابق، أن ثمن الإفراج عن المحتجزين لديها، هو تحرير كل الأسرى الفلسطينيين (تبييض سجون الاحتلال الصهيوني من المعتقلين الفلسطينيين).كما أعلن رئيس حركة "حماس" في القطاع، المعتقل السابق لدى الاحتلال يحيى السنوار، بأن الحركة جاهزة فورا لإنجاز هذه الصفقة، فيما أشار نتنياهو الى أن هناك مباحثات جارية "بشأن تبادل محتمل للأسرى".ونجحت الوساطة القطرية إلى الآن بالإفراج عن 4 أسيرات كن لدى المقاومة؛ أميركيتان وإسرائيليتان، بينما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء الماضي، إن "لدى المفاوضين القطريين، أملا كبيرا بتحقيق عمليات إفراج أخرى، بفضل مفاوضات يجرونها مع إسرائيل وحركة حماس".وفي هذا الإطار، يقول الوزير السابق مجحم الخريشا، إنه وسط اتصالات مكثفة للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، يشهد ملف الأسرى الذين أسرتهم "حماس" في عملية "طوفان الأقصى"، تطورات متسارعة، في وقت يتعرض فيه نتنياهو، إلى ضغوط من ذوي أسرى الاحتلال، يرفضون فيها عدوان كيانهم البري على غزة، وتطلب "حماس" في المقابل، إطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.وأضاف الخريشا، "في إطار تطور الأحداث الأخيرة في غزة، وانقطاع وسائل الاتصالات والإنترنت، ثم عودتها جزئيا، وضغط ذوي أسرى الاحتلال على الحكومة، لاستعادة أبنائهم، كشف نتنياهو عن دراسة عملية تبادل الأسرى.وأضاف، أن الاتصالات بشأن هذا الملف، تجري على اكثر من مسار، وهناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق، غير أن سلطات الاحتلال تماطل حاليا في الانتهاء منه، في حين تؤكد "حماس" أن ثمن "صفقة الأسرى هو تبيض كامل السجون من المعتقلين الفلسطينيين كافة".وفيما تقول "حماس"، إنها أسرت أكثر من 200 من قوات الاحتلال في عملية طوفان الأقصى بغلاف غزة، تعتقل إسرائيل نحو 6 آلاف فلسطيني، بينهم عشرات، أمضوا أكثر من 20 عاما في الاعتقال، وأكثر من 1000 محتجزين على بند الاعتقال الإداري من دون محاكمة أو توجيه اتهام رسمي لهم.وبحسب المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، فإن العدد الكبير من أسرى الاحتلال ممن سقطوا في قبضة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، يشكل ورقة ضغط تستخدمها المقاومة، لإجبار نتنياهو أو أي حكومة احتلالية مقبلة، على التفاوض وإجراء صفقة تبادل للأسرى، بين الطرفين، وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل".واضاف الحجاحجة، أنه "برغم استبعاد الاحتلال رسميا في بداية العدوان على غزة، إمكانية التفاوض مع المقاومة، لكن الضغوط التي مارسها ذوو أسراه اجبرت حكومتهم على إجراء مراجعة لهذا الملف، وهو أمر حدث سابقا، إذ تنازل الاحتلال عن موقفه، ووافقت على مقايضات أسرى كبيرة، ما يثبت تأثير هذه القضية على صناع القرار في الكيان".وأضاف، هناك مقولة دارجة في علم السياسة، مفادها بأنه لا يوجد أمر مؤكد ومحسوم، ما دام لم يجر تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع، وتنطبق هذه المقولة بالذات على قضية الأسرى والمعتقلين، جراء تكرار الحالات التي تبدو فيها الأمور بأنها تتجه صوب صفقة تبادل للأسرى والمعتقلين بين "حماس" والاحتلال، ما يرفع منسوب التوقعات والآمال والترقب والقلق.وكان وزير جيش الاحتلال الأسبق شاؤول موفاز، قال إن الثمن الذي تطلبه "حماس"، لقاء الإفراج عن المختطفين قابل للتحقيق، مضيفا بأنه يدعم الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في اطار صفقة تبادل، لافتا في تصريحات صحفية، الى ان عدد المختطفين غير مسبوق في تاريخ الكيان، ومن المهم جدا استعادتهم بأي ثمن.د. علاء حمدان الخوالدة، قال إنه بعد 3 أسابيع من العدوان على غزة، هناك مصلحة آنية لدى الطرفين بضرورة التقدم لإبرام صفقة تبادل أسرى، وتوجد مؤشرات الى أن الأمر ممكن في ظل الوساطات التي جرت مؤخرا برعاية قطرية، وجهود مصرية حاليا.واضاف الخوالدة "حماس لا تترك مناسبة إلا وتؤكد فيها أولوية قضية ملف المعتقلين في سجون الاحتلال، وقد كان مسار تحريرهم عبر صفقات تبادل ملازما لها منذ بداياتها الأولى، وتمكنت بعد عملية طوفان الأقصى من أسر عدد كبير من جنود الاحتلال، ما مكنها من فرض إرادتها على الاحتلال في هذا الملف، وسط تزايد غضب ذوي أسرى الاحتلال لدى حماس في الكيان على حكومة نتنياهو.يذكر أنه في العام 2011 جرت عملية تبادل أسرى بين حماس والكيان، إذ أطلق الأخير سراح 1027 أسيرا فلسطينيا، بينهم 280 أسيرا محكوما بالمؤبد العالي، مقابل إطلاق حماس سراح جندي من الاحتلال يدعى جلعاد شاليط بعد أسر دام خمسة أعوام.وقبل عملية طوفان الأقصى، كانت كتائب عز الدين القسام، كشفت عن احتفاظها بأربعة جنود للكيان، أسرى لديها، اثنان منهما أسرا في الحرب على القطاع صيف 2014، والآخران دخلا للقطاع في ظروف غير واضحة، ولا تفصح الحركة عن مصير المحتجزين الأربعة، ولا يعرف مكان احتجازهم.