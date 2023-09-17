الأحد 17 أيلول 2023
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"صقور الناشئين" يتخطى البحرين في "سلة آسيا"

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صقور الناشئين
حقق المنتخب الوطني للناشئين، فوزا كبيرا على المنتخب البحريني بنتيجة 85-44 (النصف الأول 45-16)، وتغلبت نيوزيلندا على كوريا الجنوبية بنتيجة (83-81)، في لقاءين أقيما اليوم بصالة الريان لحساب مباريات المجموعة الثالثة، ضمن النسخة السابعة من بطولة كأس آسيا تحت 16 سنة لكرة السلة، والتي تستمر فعالياتها في العاصمة القطرية الدوحة حتى 24 أيلول "سبتمبر" الحالي. اضافة اعلان

ويلتقي "صقور الناشئين" مع نظيره المنتخب النيوزيلندي عند الساعة 11:30 من صباح غد في صالة الريان بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات البطولة القارية، فيما تنشد البحرين التعويض خلالها لقائها مع كوريا الجنوبية عند الساعة 02:30 مساء بنفس المكان ولحساب مباريات المجموعة ذاتها.
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