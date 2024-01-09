"صناعة الغزل": آلية لتحصيل حقوق ألف عامل في مصنع بسحاب

هبة العيساوي

اضافة اعلان

عمان- قال رئيس النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، فتح الله العمراني، إنه عقد لقاء مع وزيرة العمل نادية الروابدة، لوضع آلية لتحصيل حقوق نحو 1040 عاملا وعاملة في مصنع الألبسة (أسيل) في منطقة سحاب.وبين العمراني في تصريح لـ"الغد"، أن صاحب المصنع مستثمر هندي غادر البلد، بعد توقف المصنع عن العمل منذ أكثر من شهر، نتيجة أزمة مالية، مخلفا وراءه حقوقا ورواتب العمال الذين لم يحصلوا عليها منذ نحو ستة أشهر.وأكد أن آلية الحل المقترحة، تتضمن إعفاء العمال غير الأردنيين وعددهم 800، من غرامات تجديد إصدار تصاريح العمل، مشيرا إلى أن هذه مهمة الحكومة، بالإضافة لدفع حقوقهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي.وأضاف، أن أصحاب عمل في الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات، تطوعوا لتأمين سفر العمال الوافدين، بعد أن تعفيهم الحكومة من الغرامات.وبشأن مشكلة الرواتب المتأخرة، اقترحت النقابة أن تسيل الحكومة، الكفالة الخاصة بالمصنع وقيمتها 150 ألف دينار، للمساهمة بدفع جزء من رواتب العمال.وأكد أن على الحكومة الإسراع بحل مشكلة العمال، كون غالبيتهم يسكنون تجمعات في المدينة الصناعية، ويعانون من نقص الغذاء والكهرباء.بدوره، قال الناطق الإعلامي بوزارة العمل محمد الزيود، إن الوزارة منذ أكثر من أسبوعين تتابع قضية العمال مع الجهات المعنية، وهي حريصة على تحصيل حقوقهم.وبين أن الوزيرة التقت عددا منهم واستمعت لمطالبهم، وهناك تواصل مع المسؤولين لحل المشكلة.إلى ذلك، طالب المرصد العمالي الأردني الحكومة بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها 800 من العمال المهاجرين (الوافدين) في المصنع، وضمان حقوقهم.وفي بيان أصدره المرصد، قال إن جنسيات مختلفة تتنوع بين هندية وسيريلانكية وبنغالية ونيبالية، يعانون ظروفا صعبة، وهم بلا رواتب وبلا تصاريح عمل منذ عدة أشهر، بحيث انتهت صلاحية تلك التصاريح منذ أكثر من سنتين.وأكد أن المصنع يُعد من المصانع الكبيرة في الأردن، ولا تقتصر معاناة العمال المهاجرين فيه على عدم صرف رواتبهم فحسب، وإنما يشكون أيضا من ظروف سكنهم الصعبة وغير الملائمة، حيث النقص الشديد في المياه والانقطاع المتكرر للكهرباء لساعات طويلة، إلى جانب تقليل وجبات طعامهم.ولم تقم إدارة المصنع بتجديد تصاريحهم، ما ترتب عليهم غرامات كبيرة، وأعلنت إدارة المصنع أنها غير قادرة على شراء تذاكر سفر لهم ليعودوا إلى بلدانهم.ورأى المرصد، أن دور وزارة العمل، يتمثل بإيقاع غرامات مالية على المصنع فقط، وهذا غير كاف لضمان حقوق العمال، والمطلوب ضمان حقوقهم، وتطوير اجراءات تضمن هذه الحقوق، وتضمن عدم تكرار هكذا أزمات.