الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
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صندوق التنمية والتشغيل يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة عمان العربية

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صندوق التنمية والتشغيل يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة عمان العربية
وقعت اليوم في جامعة عمان العربية مذكرة تفاهم ما بين صندوق التنمية والتشغيل وجامعة عمان العربية وهدفت  مذكرة التفاهم التي إلى تعزيز دور صندوق التنمية والتشغيل و جامعة عمان العربية في المجالات التنموية  وترسيخ ثقافة العمل الحر والريادة والابتكار في إقامة المشاريع ذات الأولوية ووقع المذكرة عطوفة منصور عودة الوريكات مدير عام صندوق التنمية والتشغيل وعطوفة الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية اضافة اعلان
وأشاد الوريكات خلال اللقاء بالدور الكبير الذي تطلع به جامعة عمان العربية في تعزيز جودة التعليم، وتأمين بيئة تُنمي فكر الطالب ليكون عنصراً فاعلاً ومبدعاً يعود بالنفع على المجتمع، كما ثمن دور الجامعة في سعيها للموائمة ما بين مخرجات التعليم وسوق العمل ، وتعزير مفهوم الابتكار والريادة لدى الشباب الاردني
وبين الوريكات على هامش توقيع المذكرة أن الحد من مشكلتي الفقر والبطالة جهد وطني يشارك به جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ، وأشار الوريكات ان صندوق التنمية والتشغيل قام برصد مبلغ يقدر بحوالي (3،5) مليون دينار اردني لتمويل الأقساط لطلاب الجامعات ضمن الخطة الاستراتيجية لصندوق التنمية والتشغيل للأعوام (2022-2026) إيمان من الصندوق بدور الشباب وخصوصا خريجي الجامعات في العمل والانتاج في ظل محدودية الوظائف في القطاعين العام والخاص في كافة المحافظات وترجمتها إلى مشاريع إنتاجية، الامر الذي من شأنه توفير فرص عمل لهم إضافة الى تمويل الاحتياجات اللازمة للمشاريع من التجهيزات واللوازم والمعدات والبنى التحتية ورأس المال العامل وتعزيز ورفع مستويات التأهيل والتمكين وتعزيز مشاركة  الجامعات الحكومية والخاصة في الحد من الفقر والبطالة وإن الصندوق على جاهزية تامة لاستقبال الطلبات من خلال (12) فرع وثلاثة نوافذ تمويلية في (البادية الشمالية والوسطى والجنوبية)
الى ذلك بين رئيس جامعة عمان العربية الدكتور محمد الوديان أن هذه المذكرة تعد باكورة للتعاون بين الجامعة والصندوق كما أشار الوديان الى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل الجزء الأكبر من اقتصاديات الكثير من دول العالم .
يشار الى أن هذه المذكرة تعد أول مذكرة تفاهم ما بين صندوق التنمية والتشغيل وجامعة عمان العربية وسيتبعها توقيع العديد من مذكرات التفاهم
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