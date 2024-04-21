الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صندوق الملك عبدالله الثاني يطلق بثا مرئيا عبر (فودكاست)

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية (KAFD)
صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية (KAFD)
عمان - أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية أمس، بثا مرئيا عبر تقنية "ار إس إس" (فودكاست) بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بعنوان "قصتي مع الصندوق".اضافة اعلان
ويأتي الـ(فودكاست) في 8 حلقات مصورة تتناول عددا من قصص الشباب والشابات الذين استفادوا من البرامج والمشاريع المتنوعة التي ينفذها الصندوق منذ تأسيسه، حيث يتطرق هؤلاء الشباب لتجربتهم التي مروا بها وكيف كان أثر هذه البرامج والمشاريع عليهم.
وفي التفاصيل، تسلط الحلقات الضوء على قطاعات التدريب والإرشاد الوظيفي، والتعليم والبحث العلمي، والتطوع والمشاركة المدنية، والريادة المجتمعية، وتعليم ذوي الإعاقة، وتكنولوجيا صناعة الألعاب الإلكترونية، والسياحة والمنتوجات التراثية، والريادة والحلول الوسيطة، والريادة والتعليم، وريادة الأعمال والتعليم، والتعليم المهني، والخدمة المدنية.
كما تستعرض الحلقات قصص المستفيدين الذين يمثلوا محافظات المملكة كافة، بدءا من انضمامهم لمشاريع الصندوق، وانعكاسها على حياتهم الشخصية والعملية.
وسيتم تباعًا، بث الحلقات على صفحات الصندوق على منصات التواصل الاجتماعي، حيث سيتم التركيز على الأثر الذي حققه الصندوق من خلال هذه المشاريع والتي يسعى من خلالها الى تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف المجالات لتحقيق التنمية المستدامة، خصوصا لدى قطاع الموارد البشرية الذي يعتبر الركن الأساسي والحقيقي في العملية التنموية بشكل عام.
يذكر أن الصندوق أول مبادرة تنموية أسست بإرادة ملكية عام 2001 كمؤسسة أهلية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة من خلال البرامج والمبادرات التي ينفذها.-(بترا)
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