ضبط مقلعين مخالفين في منطقة الرويشد

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أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة اليوم الثلاثاء ان كوادر الهيئة بالتعاون مع الجهات الأمنية ومحافظ المفرق في منطقة الرويشد ضبطت مقلعين مخالفين يعملان دون ترخيص وتم تفكيك وحجز الآليات في الأماكن المخصصة.وأشاد في تصريح صحفي بتعاون الجهات المختصة في تعزيز دور الهيئة الرقابي على القطاع، من خلال الاستجابة السريعة في التوجه للموقع والتعامل مع الحالة وإزالة الاعتداء وحجز الآلية المستخدمة في الموقع المخالف.وأكد المهندس السعايدة أن الهيئة ستواصل جولاتها الميدانية وحملات الرقابة المكثفة على القطاع لممارسة دورها التنظيمي والرقابي حسب التشريعات النافذة.وقال ان الجولات الرقابية ستشمل قطاع المصادر الطبيعية العاملة في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من التزامها بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط والعمل ضمن الإحداثيات المحددة في الرخصة وإعادة تأهيل الموقع والمحافظة على البيئة ومتطلبات السلامة العامة أثناء ممارسة النشاط.وكان السعايدة قد وجه كوادر الهيئة اليوم الثلاثاء لتنفيذ جولة تفتيشية ورقابية بشكل غير معلن على المقالع العاملة في محافظة المفرق بمنطقة الرويشد وشدّد على عدم التهاون في التعامل مع المقالع المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفقاً لأحكام القانون.