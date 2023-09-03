الإثنين 04 أيلول 2023
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ضمن مبادرة Care and Learn

طالبة تدعو لمناقشة الذكاء الاصطناعي ودوره في الطب والعلوم الطبية

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الطالبة سلمى تناقش مشروعها
دعت الطالبة بالصف الحادي عشر سلمى حمد الخبراء المهندس احمد عبيدات والدكتور حمزه الحلواني وعدد من طلاب المدارس في المملكة لمناقشة الذكاء الاصطناعي ودوره في الطب والعلوم الطبية.اضافة اعلان
يأتي ذلك ضمن مبادرة Care and Learn والتي تعتبر حدثا علميا اجتماعيا تكافليا
وبعد العروض المقدمة من الخبراء جرى حوار مفتوح بين الحضور والخبراء طرحت من خلاله الكثير من التساؤلات حول مستقبل الطب والعلوم الطبية في ظل التطور التكنولوجي الهائل والتحديات المتوقعة، وكذلك تم الاستماع لطرح الطلبة المتعلق بالفرص التعليمية والوظائف المتوقعة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتبع الحدث الذي عقد في فندق روتانا عمان عشاء خيري برعاية البنك الاردني الكويتي ذهب ريعه إلى مستشفى الحسين للسرطان.
وقدمت سلمى نموذجا يحتذى به لتشجيع الشباب والطلبة على الحوار البناء ومناقشة القضايا المهمة والاستماع الى وجهات النظر المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ التكافل المجتمعي.
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