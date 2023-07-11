طرح عطاء إنشاء مبنى مركزي لبلدية الجيزة

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أعلنت بلدية الجيزة اليوم الثلاثاء، عن طرح عطاء لإنشاء مبنى مركزي للبلدية، يضم جميع مديرياتها بدلاً من المباني المستأجرة.وقال رئيس البلدية قدر الفايز في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المبنى الجديد سيجري إنشاؤه وفق تقنيات البناء الذكية الحديثة الموفرة للطاقة، والأقل تكلفة وذات الجودة العالية، المطابقة للكودات الأردنية الصادرة عن مجلس البناء الوطني.وأوضح أن المبنى الجديد يتكون من أقسام ومديريات البلدية ومحكمة صلح البلدية ومجمع استثماري لعدد من الدوائر الحكومية في اللواء، مبينًا أن الجانب الاستثماري الذي جرى تصميمه ضمن المبنى الجديد سيكون لعدة دوائر حكومية خدمية في اللواء، بما يسهل على متلقي الخدمة الحصول عليها في مكان واحد بدلاً من مراجعة أكثر من مكان ويعود بالدخل للبلدية.وبين الفايز أن البلدية تدفع سنويًا أكثر من 60 ألف دينار بدل إيجار مبانٍ، عدا عن فواتير الطاقة، لافتا إلى أن المبنى الجديد سجري تشغيله بالكامل على نظام الطاقة الشمسية ما يجعل كلف الطاقة فيه صفر.--(بترا)