الجمعة 25 آب 2023
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طرح عطاء لشراء 100 ألف طن من الشعير على الأقل

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مادة الشعير



أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء لشراء 100 ألف طن من مادة الشعير على الأقل.
وقالت الوزارة في الوثيقة، إنها "ترغب" بشراء كمية 100 ألف طن شعير أو 120 ألف طن شعير "حسب رغبة البائع صالح للاستهلاك الحيواني سائب".اضافة اعلان
دعت الراغبين في الاشتراك في العطاء، إلى "مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخه من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) دينارا أردنيا غير مستردة"، علماً بأن اخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء 30 آب الحالي.
واشترطت الوزارة إحضار وثائق عند الشراء تتضمن "صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول".
وتحدثت الوزارة عن "تبخير الشحنة في ميناء التحميل بحيث تكون خالية تماما من الحشرات الحية قبل التفريغ في ميناء الوصول قبل الإفراج عنها"، شريطة أن تكون "البضاعة في ميناء الوصول خالية تماما من الإصابة الحشرية وعلى مسؤولية المتعهد لحين الانتهاء من التفريغ وظهور الصلاحية للاستهلاك الحيواني". (تلفزيون المملكة)
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