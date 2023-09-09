السبت 09 أيلول 2023
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طفل لعب بسلاح ناري فكانت النتيجة كارثية!

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سلاح ناري
أصيب طفل يبلغ من العمر (10) سنوات بعيار ناري في منطقة الرأس عن طريق الخطأ داخل منزله بمنطقة المنارة شرقي العاصمة عمان.

وكشف مصدر أمني أن الإصابة تمت أثناء عبث طفل قريب له بالسلاح الناري الذي يعود لوالده.اضافة اعلان

وتم إسعاف الطفل إلى مستشفى البشير وحالته العامة سيئة جداً فيما تم التحقظ على مطلق النار ووالده والتحقيق جار .
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