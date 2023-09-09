طفل لعب بسلاح ناري فكانت النتيجة كارثية!

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أصيب طفل يبلغ من العمر (10) سنوات بعيار ناري في منطقة الرأس عن طريق الخطأ داخل منزله بمنطقة المنارة شرقي العاصمة عمان.وكشف مصدر أمني أن الإصابة تمت أثناء عبث طفل قريب له بالسلاح الناري الذي يعود لوالده.وتم إسعاف الطفل إلى مستشفى البشير وحالته العامة سيئة جداً فيما تم التحقظ على مطلق النار ووالده والتحقيق جار .