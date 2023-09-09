السبت 09 أيلول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
الغد الأردني
السبت 09 أيلول 2023
7:12 م
طفل لعب بسلاح ناري فكانت النتيجة كارثية!
سلاح ناري
أصيب طفل يبلغ من العمر (10) سنوات بعيار ناري في منطقة الرأس عن طريق الخطأ داخل منزله بمنطقة المنارة شرقي العاصمة عمان.
وكشف مصدر أمني أن الإصابة تمت أثناء عبث طفل قريب له بالسلاح الناري الذي يعود لوالده.
اضافة اعلان
وتم إسعاف الطفل إلى مستشفى البشير وحالته العامة سيئة جداً فيما تم التحقظ على مطلق النار ووالده والتحقيق جار .
إتلاف قارب صيد أسماك مخالف في سد وادي العرب
08 أيلول 2023
الصفدي يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى
08 أيلول 2023
الامانة تدعو للمشاركة في منصة " عمان تستمع " لرصد الاراء والتقييم للخدمات
08 أيلول 2023
مطالبات بالإبقاء على نسب مقاعد الطب وسط تأييد أكاديميين بالتخفيض التدريجي
08 أيلول 2023
طفل
مستشفى البشير
اسعاف الطفل
Copy
ذات صلة
جثة فتاة أسفل جسر عبدون والأمن يحقق
20 آب 2023
اقرأ أيضا
المستوطنون يستولون على 150 ألف دونم في الضفة
منذأقل من دقيقة
الخصاونة يعزي رئيس وزراء المغرب بضحايا الزلزال
منذ1 ساعة
الصفدي يجري اتصالاً مع نظيره المغربي معزياً بضحايا الزلزال
منذ3 ساعة
ولي العهد: اللهم احفظ أهلنا في المغرب
منذ4 ساعة
الأمانة: نعمل يوميا لتجهيز البنية التحتية لشوارع عمان
منذ6 ساعة
انخفاض نسبة الأمية في الأردن إلى 4.9%
منذ24 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
"الفار" يشكو جاهزية ستاد عمان.. أندية محترفين تلغي مباريات ودية بسبب نقص الملاعب
أخبار النجوم
|
منذأقل من دقيقة
"المبارزة الأردنية" تقارع نجوم "الأسياد" بسلاح إنجاز غرب آسيا
رياضة محلية
|
منذ 3 دقيقة
الداوودي وأبو حجلة تتألقان في كأس الأردن للقوس والسهم
رياضة محلية
|
منذ 8 دقيقة
"الجولف" ينجز ترتيباته لاستضافة بطولة الأردن المفتوحة
رياضة محلية
|
منذ 9 دقيقة
الصقور.. من ميادين الجمباز إلى صالات اللياقة البدنية
رياضة محلية
|
منذ 11 دقيقة
فيليكس يخشى إرث برشلونة.. ويتطلع لتأمين مستقبل يامال
كرة القدم
|
منذ 11 دقيقة
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
آخر الأخبار
|
13 حزيران 2023
الحكومة ترفع أسعار البنزين والديزل
الاقتصاد المحلي
|
31 تموز 2023
عطلة رسمية يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار محلية
|
13 تموز 2023
متى تنتهي موجة الحر التي تؤثر على الأردن؟
الغد الأردني
|
15 تموز 2023
افكار و مواقف
برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
"وطنيتان"..!
علاء الدين أبو زينة
|
اليوم
مثلثات تنموية في العقبة
نضال المجالي
|
اليوم
الطاقة مفتاح الاقتصاد
المهندس حمزة العلياني
|
اليوم
ترجمات
"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)
ترجمات
|
منذ 21 دقيقة
منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا
ترجمات
|
منذ22 ساعة
ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟
ترجمات
|
منذ22 ساعة
رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف
ترجمات
|
06 أيلول 2023
الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل
ترجمات
|
06 أيلول 2023
نهاية عصر البشر
ترجمات
|
05 أيلول 2023