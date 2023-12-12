طفل يتفقد آثار الدمار الذي خلفه طيران الاحتلال بعد قصفه منازل سكنية في غزة-(وكالات)

محمد الكيالي

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عمان – كشفت وسائل إعلام عبرية أول من أمس، أن الكيان الصهيوني بات مستعدا لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بعد أقل من أسبوعين من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الجانبين، والتي بدأت في 24 تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي.ولفتت تلك الوسائل، إلى أن الفئة التي سيجري التفاوض على إطلاق سراحها تظل إنسانية، وتشمل النساء والمرضى والمسنين.رئيس الجمعية الأردني للعلوم السياسية د. خالد شنيكات إن "الاحتلال الصهيوني، يسير وفق استراتيجية محددة، وحتى اللحظة فإن هدفه، القضاء على المقاومة الفلسطينية في غزة، وسحب سلاحها، وما يتبع ذلك".وأكد شنيكات، أنه في الجولة الأولى من الهدن، حرر الكيان الصهيوني 100 أسير، ورفضوا قبول المعادلة التي فرضتها "حماس" بشأن السجناء الأمنيين، أي أن معادلة الأسرى الأمنيين تختلف عن العسكريين، وبالتالي استمروا في الحرب، لكنهم "لم يحققوا النتائج التي كانوا يريدونها، أي السيطرة على الأرض، أو اغتيال قادة المقاومة أو تحرير الأسرى".ولفت إلى أن قادة الاحتلال، أرادوا في السابق فتح حوار ينتهي بالهدنة وتحرير الأسرى، والمساومة على شروطهم مقابل "هدن" وليس وقف إطلاق للنار، مشددا على أن ذلك يعكس عدة أمور، الأول فشل الاحتلال بتحقيق اختراق عسكري، والثاني تجنبا للضغوط التي يفرضها ذوو الأسرى الصهاينة، خصوصا بعد مظاهرات واتهام الحكومة بالتخلي عنهم، والثالث، إعادة التخطيط للعمليات العسكرية في القطاع، بما يزيد من فعاليتها وليس إلغائها، وتقييم الوضع والحصول على مزيد من الإمدادات من الأسلحة والعتاد العسكري.وقال شنيكات، إنه حتى اللحظة، لا يوجد تراجع عن أهداف الحرب، لكن هنالك اتجاه إعلامي في الكيان، يدعو للدخول في مفاوضات لحلحلة قضية الأسرى، بالإضافة لتوجه آخر تقوده صحيفة "هآرتس" العبرية اليسارية، بأن يجري "التواضع بتحديد أهداف الحرب"، مؤكدا أنه حتى الآن، قد يضطر الكيان الصهيوني للقتال في كل شارع وبيت ومبنى، وجيشه بات يعي بأن الأمور ليست سهلة بتاتا.وقال "الاحتلال يريد تحقيق أي اختراق يسكت به شارعه"، لكن هناك رفضا من حماس بوقف الحرب، ما لم يكن هناك إعلان واضح بوقف إطلاق النار، وتحرير المعتقلين الفلسطينيين من السجون، ومن ثم الانتقال إلى خطوات أخرى.وأوضح أن هنالك رسائل صهيونية متزايدة بهذا الصدد، ربما تشكل ضغطا على الحكومة لمحاولة إيجاد حل أو مخرج، فالفصائل الفلسطينية لا تظهر أي انهزامية أمام قوات الاحتلال برغم ما تتعرض له من قصف عنيف.وفي مستهل الشهر الحالي، انهارت الهدنة الإنسانية التي امتدت أسبوعا بين الجانبين بوساطة قطرية مصرية أميركية، وأطلق على دفعات، سراح أكثر من 100 أسير مدني صهيوني كانا عند المقاومة الفلسطينية في غزة، في المقابل أفرج الاحتلال عن 240 أسيرا فلسطينيا من معتقلات الكيان، بينهم 71 امرأة و169 طفلا، قبل استئناف حربه في القطاع.وأكد خبير العلاقات الدولية د. بدر الماضي، أن المباغتة التي قامت بها "حماس" للجيش الإسرائيلي، لم يتوقعها أحد في حكومة الاحتلال، ولم تتمكن حكومة بنيامين نتنياهو من تقييم القدرات الحقيقية للفصائل الفلسطينية وعلى رأسها "كتائب القسام".وأضاف الماضي، أن ما يجري الآن، يدل على أن الكيان الصهيوني، وصل لمبتغاه برغم أنه لم يتمكن من تحقيق أهدافه المتمثلة، بالقضاء على يحيى السنوار أو محمد الضيف، لكن "حماس" برأي الاحتلال، حتى وإن بقيت في غزة، لا يمكن لها إعادة إنتاج نفسها كحركة مقاومة تزعج الكيان كما كانت قبل 20 عاما، مبينا أن هذه التقديرات، هي ما تدور في أروقة الجيش الصهيوني حاليا.وقال الماضي، إن الكيان الصهيوني يعتقد بأنه حقق الهدف الأسمى، وهو الشرخ بين النظام الرسمي العربي وحركات المقاومة، اذ استطاع أن يعكس ما يجري في القطاع، كما لو انه دفاع عن بعض الأنظمة، وأن إنهاء حماس، مطلب إقليمي وليس مطلب إسرائيلي حسب.وأشار إلى أن تدمير حماس بحسب إسرائيل، هو تدمير للبنية التحتية وفي اطار مشروع يعكف عليه الاحتلال ودول في الإقليم لتحجيم الحركة والمقاومة الفلسطينية، بإنتاج سلطة وطنية فلسطينية جديدة مقبولة لدى الفلسطينيين والإقليم أيضا.وأكد الماضي، أن طلب هذه الهدنة حاليا، قد يأتي في هذا السياق، وإن ثبت حقيقة بأنها تريد هذه الهدنة في الأيام المقبلة، فقد يكون ذلك لأنها "وصلت إلى مرحلة التقييم، أي أنها ما عادت تستطيع تحمل خسائر الجيش على الأرض، كما تعتقد بأنها حققت أهدافا أخرى عبر إنهاء القدرة السياسية للمقاومة، ونوعا ما القدرة العسكرية".وأشار إلى أن ما تبقى على الأرض، يمكن إنهاءه بإنتاج نظام رسمي جديد في القطاع، مدعوم إقليميا ودوليا، مضيفا أن "الهدنة المقبلة، ستؤدي لإعادة ترتيب البيت الصهيوني، ليس لهذه المعركة، بل لمعارك مقبلة"، لافتا إلى أن الأمور اقتربت من نهايتها.