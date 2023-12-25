الإثنين 25 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس الاثنين بارد ومائل للدفء في الأغوار والعقبة

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76a15a2e-طقس-خماسيني-أرشيفية
ترتفع اليوم الاثنين، درجات الحرارة قليلاً، لتصبح الاجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها احيانا في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.
وبحسب التقرير، تكون الاجواء يوم غدٍ الثلاثاء، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للغبار في شرق المملكة.
وتكون الأجواء الاربعاء، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة لامتداد منخفض البحر الأحمر حيث تتكاثر كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات خاصة على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتبقى المملكة الخميس، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع هطول زخات من المطر على فترات في أماكن مختلفة من المملكة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 7 وفي مرتفعات الشراة 14 - 6 وفي مناطق البادية 21 - 10 وفي مناطق السهول 17 - 9, وفي الأغوار الشمالية 23 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 16، وفي البحر الميت 25 - 15، وفي خليج العقبة 26 - 16 درجة مئوية.
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