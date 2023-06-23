الجمعة 23 حزيران 2023
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"طقس العرب": الأجواء خلال عيد الأضحى بلا موجات حر

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طفل يرش الماء لتخفيف أثر موجة الحر (تعبيرية)
تُشير آخر القراءات الجوية أن الأجواء الصيفية الاعتيادية ستسود في الأردن خلال عيد الأضحى المُبارك، حيث لا تزال الكتل الهوائية الحارة المُسببة لموجات الحر بعيدة عن أجواء المملكة بحمد الله.اضافة اعلان

وبحسب موقع "طقس العرب" يتوقع بمشيئة الله أن تكون درجات الحرارة في سياق إلى أقل بقليل من مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام الأربعاء القادم 28-6-2023، وفقاً للنشرات الجوية الدورية الصادرة عن "طقس العرب".

و تسود أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق بما فيها العاصمة و المدن الأردنية و تكون درجات الحرارة العظمى بحدود 30 درجة مئوية، في حين تبقى الأجواء حارة في الأغوار و البحر الميت و العقبة و في إطارها المعتاد، و الرياح شمالية غربية تنشط على فترات و تثير الغبار في البادية.

أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس لطيفاً في مُعظم المناطق، و معتدلاً في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة، و لا يُستبعد أن تميل الأجواء للبُرودة قليلاً في ساعات الليل المُتأخرة و الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية لاسيما العالية منها.

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