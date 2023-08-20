الإثنين 21 آب 2023
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طقس حار بوجه عام الاثنين

طقس حار
طقس حار
عمان- تبقى الأجواء الاثنين حارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان
ويطرأ غدا، ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتبقى الأجواء بعد غد، حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتحذر إدارة الأرصاد، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، ومن إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.-(بترا)
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