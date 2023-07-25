طقس حار جدا حتى نهاية الأسبوع

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عمان - يستمر اليوم تأثير الموجة الحارة على المملكة حيث تبقى الأجواء حارة وجافة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.ويطرأ غدا الخميس وبعد غد الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة حيث تبقى الأجواء حارة وجافة في أغلب المناطق.وسجلت درجات الحرارة العظمى أمس الثلاثاء، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بنحو (4-5) درجات مئوية نتيجة استمرار تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة والجافة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.-(بترا)