طقس مناسب للرحلات والأنشطة الخارجية خلال عطلة نهاية الأسبوع

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ويُشير المتنبئين الجويين إلى استمرار درجات الحرارة أقل من المعدل بحدود درجتين مئويتين نهار يوم غد الجمعة، بحيث يكون الطقس معتدلاً في الجبال وحاراً نسبياً في بقية المناطق، وسط أجواء مناسبة للرحلات الخارجية في عموم المناطق، والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر.وفي ساعات الليل يصبح الطقس بارداً نسبياً إلى لطيفاً بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.كما من المتوقع أن يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة بدءاً من يوم السبت، بحيث يصبح الطقس حاراً نسبياً في مختلف المناطق.