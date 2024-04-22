الثلاثاء 23 نيسان 2024
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طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /78 تباشر أعمالها (صور)

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طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /78 تباشر أعمالها

تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في قطاع غزة ولتخفيف المعاناة عنهم، باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/78 اليوم الاحد، باستقبال المراجعين والمرضى في قطاع غزة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية لهم.
وقال قائد القوة: "إن المستشفى يترجم حرص واهتمام جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبدالله الثاني بالأهل والأشقاء في قطاع غزة، وذلك بتقديم يد العون والمساعدة لهم للتخفيف من معاناتهم"، مشيراً إلى أن طواقم المستشفى الطبية والفنية والإدارية باشرت منذ ساعات صباح اليوم أعمالها باستقبال المراجعين من مختلف الحالات المرضية، انطلاقاً من الدور الكبير الذي تقوم به القيادة العامة للقوات المسلحة وتتبناه تجاه الأهل في القطاع.
ومن جهته قال مدير المستشفى: "نتشرف اليوم ككادر طبي وتمريضي أن نترجم رسالة طبية وإنسانية في المستشفى الميداني الأردني، حيث يضم المستشفى الميداني الأردني غزة /78 العديد من الكفاءات الطبية والتمريضية والإدارية المتميزة، التي تعاملت بدقة تامة واحترافية عالية منذ اليوم الأول مع مئات المرضى والمراجعين من خلال عيادات متكاملة تغطي كافة الاختصاصات الطبية، التي تقوم بمهامها الإنسانية وعلى مدار الساعة".
من جانبه عبر المراجعون والأهالي عن شكرهم وتقديرهم لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة واعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية الباسلة على جهودها المتواصلة وما تقدمه من خدمات طبية وانسانية لهم.

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