"طوفان الأقصى" تبلور ملامح وقيم الحق والعدل في وعي الأجيال الجديدة

آلاء مظهر

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عمان– برغم ما لحق قطاع غزة وأهلها من مجازر وتشريد ودمار، لكن ما قدمته المقاومة الفلسطينية، وصمود أهالي القطاع البطوليين، أحييا في نفوس الجيل الجديد من المراهقين والشباب، الروح النضالية، ونجاعة المقاومة والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني.لكن أبرز ما يمكن تلمسه في هذه الروح الجديدة لدى الشباب، هو استعادة القضية الفلسطينية لدورها في تنامي الشعور القومي والوحدوي بين الأمة، لتتصلب وتتمكن من استرداد حقوقها الضائعة، وبالذات الأرض الفلسطينية.وبرز دور هؤلاء الشباب، في فهمهم لآليات مخاطبة الآخر، وتحديدا في الغرب الذي تقف دوله بكامل انحيازها إلى جانب العدو الصهيوني، ويتجلى دور الشباب في الأردن والدول العربية حاليا، في تقديم الرواية الفلسطينية للرأي العام العالمي ومجتمعاته بوعي لمفرداتها وما لحق بها من ظلم، وما تعرض له الفلسطينيون على مدار 75 عاما من تشريد وظلم وطغيان صهيوني، بمساندة غربية منحازة، وعلى حساب ما يزعمه الغرب من أنه حارس للقيم الحرة وحقوق الإنسان والديمقراطية في العالم. كل ذلك في نطاق آليات التفكير الغربي وأدواته التواصلية.وقد كان يوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، هو من صنع الفرق في دفع الشباب العرب إلى اجتراح دور جديد لهم، بعيدا عن الأدوار التي كانوا يعيشونها سابقا، دور يرتبط بمساندة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.ففي هذا اليوم، قدمت المقاومة الفلسطينية نموذجا لجدوى النضال الفلسطيني الذي لم يتوقف خلال سنوات الاحتلال الإجرامي للأرض الفلسطينية منذ العام 1948، إذ نفذ المقاومون فيه عملية "طوفان الأقصى" التي أكدت أن إرادة الفلسطيني صلبة، وأنه يتمتع بإرادة فولاذية، وإدارة حيوية للحصول على حقه، وقد شكل هذا الفهم لدى الشباب قوة دفعتهم لمساندة الفلسطينيين في دفاعهم عن حقوقهم، والتضامن معهم على نطاق غير مسبوق.أولياء أمور وأهال وتربويون ومختصون بشؤون الشباب، يؤكدون أن "طوفان الأقصى"، شكلت نقطة تحول في مستوى الوعي السياسي عند أبنائهم، وغالبيتهم طلبة مدارس، ما يشير إلى تبلور ملامح جديدة لهذا الجيل، بدأت تتحقق له أرضية، تسهم بارتقاء وعيه السياسي وقضايا الحرية والعدالة، وتشدد على تمسكه بالدفاع عن حقوقه وهويته وثقافته القومية والدينية، وتجذر إيمانه بالنضال والمقاومة، كوسيلة مشروعة لاسترداد حقوقه ومقدراته وأرضه، بخاصة وهو يرى صمت الدول الغربية والمنظمات الأممية والحقوقية الدولية عن المجازر الإنسانية والإبادة الجماعية التي يرتكبها المحتلون الصهاينة بوحشية ضد أهاليهم وإخوتهم الفلسطينيون في قطاع غزة وبقية مناطق فلسطين.وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن أبناءهم على اختلاف أعمارهم ومراحلهم الدراسية، تأثروا بـ"طوفان الأقصى"، وبدت ملامح نضوج فكري تتجلى لدى طلبة الصفوف الـ10 حتى الـ12، عبر محاولاتهم لإثبات وجهات نظرهم بالأدلة والبراهين حول مشروعية المقاومة وإحقاق الحق، في وقت أثارت هذه العملية، فضول طلبة المراحل العمرية المتوسطة حول المقاومة والقضية الفلسطينية، وتجسد ذلك في رسومات طلبة المرحلة الدنيا، التي عبروا فيها بمشاعر متنوعة، تمزج بين التعاطف والتفاؤل والحماس والخوف والمساندة.وأوضحوا أن "طوفان الأقصى"، وما يجري في نطاقها من وقائع، أعاد إحياء القضية الفلسطينية من جديد، فبعد أن كان يسمع الطلبة بها من أجدادهم وذويهم، باتوا يعاصرون تفاصيلها على أرض الواقع حاليا، بما يشاهدونه من أحداث في فلسطين كلها وبخاصة في القطاع.وقد تركت هذه العملية، أثرا كبيرا لا يمكن محوه في نفوس الأجيال الجديدة، وولدت لديهم تساؤلات عديدة، حول غياب القضية عن مناهجهم، وضعف الروايات التي تتحدث عنها، وفق ولي الأمر محمد الصباح، بقوله إن ابنه أمير (9 أعوام)، لم يكن على دراية بتفاصيل القضية الفلسطينية، ولكن بعد العملية، اختلف الأمر، فأضحى يتابع نشرات الأخبار باهتمام، ويمطرني بأسئلة يحاول الوصول إلى إجابات عليها تدور حول فلسطين وما تعيشه لكي يعرف ما يجري.وبين الصباح، أن أمير أصبح يقضى جل وقته في متابعة الأفلام الوثائقية عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، ويشاهد أفلاما عن معركة الكرامة وحرب أكتوبر وخطابات أبو عبيده، لافتا إلى أن هذا الأمر أفرحنا كعائلة، فبدأنا نلمس نضوجه الفكري بأهمية الدفاع عن الأرض، وأن المقاومة حق والقضية الفلسطينية عادلة.وأضاف "كنت حريصا بأن يرافقني أمير في بعض الوقفات التضامنية مع الفلسطينيين في منطقة الرابية بعمان، لترسيخ مفاهيم المقاومة والنضال والوقوف مع الحق ومحاربة العدو"، لافتا إلى أنه أصبح يطلب مني كل يوم جمعة بأن يذهب للرابية للمشاركة في تلك الوقفات.وشاطرته الرأي، ولية الأمر لمى العنتري التي قالت إن "طوفان الأقصى" أعادت إحياء القضية الفلسطينية من جديد، فبعد أن كان يسمع أبنائي عنها من أهلهم وأجدادهم، أصبحوا الآن يعرفونها عن طريق ما يشاهدونه عبر شاشات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي.وبينت العنتري، وهي والدة لطالبين في الصفين الـ6 والـ10، أن هذه العملية، أثارث فيهم الأسئلة حول الدفاع عن الوطن والانتماء للأرض والحقوق والعدل والحرية، لافتة إلى أن أبنائي تفاعلوا أيضا مع حملات المقاطعة الشعبية لمنتجات وبضائع العدو الصهيوني ومن يسانده مثل الأميركيين والأوروبيين.ولية الأمر سما فاروق، قالت إن ابنها هاشم وابنتها لين "تأثرا بما يحدث في غزة، وأصبحوا يدرجون على صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أخبار ما يجري في قطاع غزة من مجازر مروعة، وإنجازات للمقاومة، إلى جانب تعليقات لهم تساند النضال الفلسطيني، فضلا أنهم ألغوا صورهم من صفحاتهم، واستبدلوها بخريطة فلسطين وصور حول القضية الفلسطينية.وبينت فاروق، أن لين (16 عاما) أصبحت ترغب بدراسة تخصص اللغات/ الإنجليزية في الجامعة، لتتمكن من مخاطبة الغرب بلغتهم حول القضية الفلسطينية، ونقل الصورة الحقيقية لما يجري في فلسطين من وقائع وتفضح جرائم المحتلين.وأوضحت أن لين قبل "طوفان الأقصى"، لم يكن لديها تخطيط بشأن مستقبلها الأكاديمي، ولكن بعد ما شاهدته من ممارسات غربية لتزييف الوقائع حول فلسطين وما يجري في غزة، أصبحت تشعر بمسؤولية أكبر تجاه القضية الفلسطينية.أما هاشم (12 عاما) فأوضحت أنه أصبح يقضي جل وقته بمتابعة الأخبار والاستماع لتحليلات والده وجده، ويناقش ذلك معهم، لافتة الى ان اللعب مع أصدقائه ومشاهدة الرسوم المتحركة وممارسة الألعاب الإلكترونية، أضحت من الماضي بعد أن كانت جزءا أصيلا من يومه.وعبرت فاروق، عن صدمة هاشم من صمت الدول الغربية والمنظمات الدولية والحقوقية عن الجرائم التي ترتكب بحق الأبرياء في غزة وازدواجية المعايير الغربية في العام الغربي، بانحيازهم للصهيونية وجرائمها.الخبير التربوي د. صالح بركات، قال إن ما يجري في غزة من جرائم إبادة يرتكبها العدو الصهيوني، أصبحت الشغل الشاغل لشرائح المجتمع كافة، بما فيها طلبة المدارس، مضيفا أن الهم الفلسطيني وما يحدث في القطاع وما يقع على أهلها من تدمير وتشريد وقتل بالطائرات الصهيونية، أصبح يحتل حيزا كبيرا في حديث أفراد الأسر وطلبة المدارس.وبين بركات أن المدرسة، يقع عليها عبء كبير في إكساب الوعي بما يجري لطلبتها، وذلك عبر المعلمين والإذاعات المدرسية، لافتا إلى أن هناك نقاشات وحوارات تجري في الغرف الصفية بين المعلمين والطلبة، تدل على وعي كبير لدى الطلبة بقضية فلسطين، واصبحت هذه النقاشات تدفعهم إلى فهم معمق لقضية فلسطين، باعتبارها قضية وجود وليست قضية حدود.وأوضح بركات أن الطلبة أصبحوا جزءا رئيسا من معركة الوعي الدائرة حاليا، عبر مظاهر الاستنكار والمساندة والدعم، وبث الوعي بعدالة القضية الفلسطينية لدى المجتمع الدولي عبر منشورات يتداولها الطلبة في وسائل الإعلام بلغات مختلفة، وتعميم نجاح مقاطعة البضائع الغربية.وبين أن ما يجري في أروقة المدارس من وعي وإدراك، بمساعدة المعلمين، يعبر عن حالة استيقاظ للوعي ونهوض إيماني وقومي تجاه القضية المركزية للعرب والمسلمين، مشيرا إلى أنه سيتشكل بعد مرحلة طوفان الأقصى ردات فعل، حول مدى الاهتمام بالقضية، وتعزيز فكرة أن المقاومين هم أبطال حقيقيون وحماة للعقيدة والديار والهوية والحضارة العربية الإسلامية.وأشار بركات إلى أن نهج المقاومة يجب أن يبقى، للمحافظة على الأوطان والهوية والثقافة، لافتا إلى أنه برغم القتل والتدمير والتشريد الذي يجري لأهل غزة، إلا أنه برغم ذلك أحيا مفاهيم جديدة للأجيال المقبلة، متمثلة بنجاعة المقاومة والنضال، فضلا عن الوعي الكبير، بكيفية الدفاع عن القضية سواء بالبعد الثقافي والحضاري والفكري.واتفقت معه بالرأي، المرشدة التربوية دانا الأخرس، إذ أكدت أن عملية طوفان الأقصى كان لها صدى واضح في نفوس الطلبة بمراحلهم المختلفة، وسيتبلور عبرها جيل واع سياسيا، متمسك بأرضه وحقوقه، متجذر بثقافته وهويته.وبينت الأخرس أن جيل المقاومة، غرس عند طلبتنا مفاهيم متعددة من الدفاع عن الوطن وحب الأرض والانتماء لها، عبر ما شهدناه في الفيديوهات التي تناقلتها وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مختلفة، فكانت بمنزلة أعمال تشرب طلبتنا منها، قيم ومفاهيم الحرية وحب الوطن والصلابة والصبر والانتماء والمواطنة والنضال.وقالت إن السابع من أكتوبر الماضي شكل نقطة تحول مصيرية في وعي الطلبة وارتقى بهم، وهو ما لمسنا آثاره لدى مختلف طلبة الصفوف، وهم يحاولون معرفة ما يجري في القطاع، وما هي القضية الفلسطينية والمقاومة، وكيف تشكلت، ولماذا يمارس العدو الصهيوني الإبادة الجماعية بحق سكان غزة، ولماذا يحرمهم من مقومات الحياة ويقصف المدارس والمستشفيات؟ولم يختلف الأمر، وفق الأخرس عند الطلبة في المراحل الدراسية المبكرة، إذ أنهم يعربون عن تأثرهم بما يجري في القطاع، بارتدائهم الكوفية الفلسطينية، وعند سؤالهم عن سبب ارتدائهم لها يجيبون ببساطة: إننا نحب فلسطين.. والحرية لها، كما أن ذلك كله انعكس على رسوماتهم أيضا، فبعضهم رسم شروق الشمس بعد الغروب، أما بعضهم الآخر فرسم أطفالا يشعرون بالحزن وحياتهم خالية من الألوان والأشجار والبيوت وكأن الحياة توقفت، وهناك من رسم العلم الفلسطيني ويد كبيرة تنقذ الأطفال.وبينت أن هذه المعركة غيرت أيضا مفاهيم حب التملك التي عادة ما تكون سمة بارزة لدى الأطفال في هذه المرحلة، فأصبحوا يرغبون بالتبرع بألعابهم للأطفال الذين خسروا ألعابهم نتيجة قصف منازلهم، لافتة لأهمية احترام عقولهم، خصوصا حينما يطرحون أسئلة عن فلسطين، وينتظرون من الأهالي الإجابة عليها.وشددت الأخرس على أن الأطفال لديهم حب الفضول، لذلك على أولياء الأمور إشباعه بسرد الوقائع على نحو سليم ودقيق، وبما يتناسب مع أعمارهم، كون عدم القيام بذلك سيدفعهم للبحث عن إجابات لأسئلتهم خارج الأسرة، قد تقودهم إلى معلومات مغلوطة، بخاصة وأن أولياء الأمور يواجهون صعوبة بمنع أبنائهم من متابعة ما يجري في ظل التطور التكنولوجي الذي نعاصره الآن.وأشارت إلى أنه بدأت تتشكل لدى الطلبة آراؤهم السياسية الخاصة بهم، ويدافعون عنها بجمع الأدلة والبراهين التي تدعم وجهات نظرهم، ويناقشونها مع معلميهم.وشاركهم الرأي، مدير عام مدارس الرأي وكينغستون د. محمد أبو عمارة، الذي رأى أن طوفان الأقصى، ساهمت بتوعية الطلبة بعدالة القضية الفلسطينية، ونجحت بإعادة هذه القضية للواجهة من جديد.وبين أن 25 يوما من بدء "طوفان الأقصى" أكسبت الطلبة معلومات لم تستطع المناهج الدراسية إكسابهم إياها في أعوام مضت، فالواقع الإعلامي فرض نفسه على الأسر في الأردن، وأصبح الطلبة مجبرين على سماع الأخبار ورؤية الحقيقة بوضوح.وقال أبو عمارة إن الطلبة تعرفوا على المدن الفلسطينية كاملة، وحفظوا أحياء غزة كاملة من دون الحاجة إلى منهاج دراسي، لافتا إلى أن العملية جعلتهم يرون بأعينهم ما يرتكبه العدو من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني.وأضاف أن هذا الجيل الذي عاصر "طوفان الأقصى"، سيكون مثقفا، واعيا سياسيا، ومتمسكا بأرضه وحقوقه، ومتعصبا لهويته وثقافته، ولن ينفد الأمل بالنصر، لافتا إلى أن الطلبة تولدت لديهم قناعات بأن الحضارة الغربية أكذوبة وظالمة، فالقيم التي تنادي بها هي والمنظمات الأممية والحقوقية، مجرد شعارات كاذبة، ما جعلهم يشعرون بأهمية الوحدة العربية من أجل تحقيق النصر، بعيدا عن الغرب ومنظماته.