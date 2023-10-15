"طوفان الأقصى" تفضح المخططات الصهيونية المبيتة لتهجير الفلسطينيين

زايد الدخيل

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عمان- منذ استفاق الاحتلال الصهيوني من صدمة "طوفان الأقصى"، وهو يتحدث صراحة عن ضرورة فتح ممرات آمنة لسكان غزة نحو سيناء المصرية أو جنوب القطاع، في خطوة تنبئ بوجود مخطط لتهجير أهالي القطاع.وأثارت الدعوات لإنشاء تلك الممرات، مع تصاعد الحرب بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية، ردود فعل حادة من دول عربية مجاورة، إذ حذرت مصر، الدولة ذات الحدود المشتركة مع غزة، والأردن المتاخم للضفة الغربية التي يحتلها الكيان الصهيوني، من إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.وتعكس هذا المخاوف العربية من أن تؤدي الحرب المستعرة في غزة، إلى موجة جديدة من النزوح الدائم من الأراضي التي يرنو الفلسطينيون إلى بناء دولتهم المستقبلية عليها، وسط تأكيدات لمراقبين أن سكان غزة اليوم أصبحوا أكثر وعيا في بمخاطر الهجرة، لأن كل من سبقهم إليها لم يسمح له بالعودة إلى أرضه، وبقي في منفاه.وفي هذا الصدد، حذر جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه الجمعة الماضية، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو التسبب بنزوحهم، مشددا على ضرورة عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين.ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد مصالحة، إن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يلوح بتغيير خريطة المنطقة، باعتباره "بطل" العدوانات والحروب على فلسطين والعرب في المنطقة، وأن ما يمارسه وطاقمه الفاشي في الحكومة من ذبح للمدنيين في غزة ما هو إلا محاولات محمومة للتهجير.ويضيف مصالحة: "قامت قوات الاحتلال بتدمير المعبر بين فلسطين ومصر، ومنعت وصول أي شحنات إغاثة من مصر للقطاع، وفي الضفة الغربية قتلت وأعدمت عشرات المواطنين خلال الأيام الماضية، ويقرأ مراقبون ومحللون مواقف وتصريحات مسؤولي الحكومة الفاشية في تل أبيب أنهم يعملون بصراحة على تهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء طبقا لما طرحته صفقة القرن، وهو ما أعلنت مصر عن رفضه جملة وتفصيلا؛ لأنه يعني تصفية قضية فلسطين على حساب دول الجوار العربية".وتابع: "اليوم مصر، وغدا الأردن، ثم سورية ولبنان، وهو ما يشكل انتكاسة مهولة لجهود الأمم المتحده لحل قضية فلسطين على أرض شعبها وفقا لمقررات الشرعية الدولية، ومن غير الوارد أن يقبل الشعب الفلسطيني بهذا المخطط الإجرامي، بل سيواصل رفضه أيا كانت التكلفة التى تلحق بهم".وأضاف: "كما أن الأردن ذو موقف شديد الوضوح برفض الوطن البديل وبأن الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين وليس لوافدين من شتى أصقاع العالم، وإذا كانت إسرائيل عازمة على تمرير هذا المخطط الجهنمي، فهي إنما تسعى إلى حتفها، ولتتذكر أنها لم تستطع تصفية قضية فلسطين على مدى 75 عاما، ولن تفلح إطلاقا، بدليل تجدد الحروب، والانطلاقات المتجددة للشعب الفلسطيني في المقاومة، وآخرها طوفان الأقصى".وأشار مصالحة إلى أن دول الجوار العربي، تأخذ على محمل الجد تخرصات نيتنياهو بإجراء تحولات في خريطة المنطقة، وتعد نفسها وقوتها لما هو قادم.بدوره، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات: "ثارت الكثير من التكهنات عن طلب الكيان الصهيوني بتهجير الجزء الشمالي من سكان غزة إلى الوسط والجنوب، وأثار هذا الطلب كثيرا من المخاوف؛ لأنه مرتبط بتاريخ القضية الفلسطينية التي شهدت موجات هجرة ولجوء ونزوح وغير ذلك، وأصبح هناك تخوف من تكرار مشهد اللجوء، وهذه المرة سيشمل مليوني فلسطيني إلى سيناء، وكذلك من لجوء سكان الضفة الغربية باتجاه الأردن".وأضاف شنيكات: "الحقيقة أن هذا الخيار الذي يطرحه الاحتلال، سواء كان نزوحا أم تهجيرا بشكل دائم، يرتطم برفض الفلسطينيين الذين أصبحوا اليوم أكثر وعيا في ما يتعلق بالهجرة، لأن يعرفون أن كل من هاجر من أرضه سابقا لم يعد إليها، بل استوطن في البلد الجديد الذي هاجر إليه".ويتابع: "أما القضية الأخرى، فيبدو واضحا أن الدول العربية كالأردن ومصر، وهما دولتان معنيتان بالموضوع بحكم التواصل الجغرافي، تقفان بقوة ضد أي موجة لجوء؛ لأنها ستهدد استقرارهما، وقد تؤدي الى تغيير جغرافي، بل وإلى تغيير في الدول وشكلها".وقال شنيكات: "البعض، وأقصد اليمين المتطرف الإسرائيلي، يجد في الحرب فرصة لفرض قواعد جديدة، لكن لا أعتقد أنه سينجح بسبب اختلاف المشهد عن العام 1948 وعن 1967".من جهته، يؤكد الدكتور علاء الخوالدة أن فكرة إجبار الفلسطينيين على مغادرة الأرض التي يريدون إقامة دولتهم عليها تحمل أصداء النكبة، عندما طرد الكثير منهم من منازلهم خلال حرب 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل.وتابع الخوالدة: "القضية الفلسطينية تشهد حاليا منعطفا هو الأخطر في تاريخها"، موضحا أن هناك مخططا لخدمة الأهداف الإسرائيلية في تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحابها، وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف أو النزوح للخارج.وحذر من المخاطر المحيطة بتداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، لافتا إلى أن مساعي تل أبيب للتنصل من مسؤولياتها تجاه سكان غزة قديمة ومتواصلة.وأشار الى أن محاولات إسرائيل تفريغ وفصل غزة عن الضفة الغربية تستهدف استبعاد القطاع من أي تسوية مستقبلية للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، موضحا أن لفت الانتباه عن جوهر الصراع هو مصلحة إسرائيلية في الأساس.