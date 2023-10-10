الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"طوفان الأقصى".. سردية البطولة شاهدة في مستوطنات غلاف غزة -انفوغراف

عملية طوفان الاقصى
طوفان الأقصى
"طوفان الأقصى".. سردية البطولة شاهدة في مستوطنات غلاف غزة -انفوغراف


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