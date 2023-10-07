"طوفان الأقصى" يبدأ من غزة وصداه يغرق العالم.. صور وفيديو

لم تقتصر حالة الذعر والشلل فقط على الحكومة الإسرائيلية، حيث فرّ معظم سكان المستوطنات الاسرائيلية حول غلاف قطاع غزة بعد تسلل عناصر المقاومة الفلسطينية لأول مرة.
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مباشر الان وصول مجموعة جديدة من جنود وضباط الاحتلال الإسرائيلي الأسرى إلى قطاع غزة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/NcN0SdHqbk— روسيا الآن✪ (@Russianowarabic) October 7, 2023
أمجد وأعظم أيام التاريخ🇵🇸♥️#طوفان_الأقصى #فلسطين pic.twitter.com/qCWM2DDCp2— خـلـيـل إسـمـاعـيـل (@k7halel) October 7, 2023
وطلب الجيش الإسرائيلي من السكان التوجه إلى الغرف المحصنة بالتزامن مع الإعلان عن فتح الملاجئ في عدد كبير من المدن في وسط إسرائيل وجنوبها.
أظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت حالة من الابتهاج والفرحة التي عمت جميع أنحاء المدن الفلسطينية، وبدورها رصدت الغد ردات الفعل حول ما جرى منذ الصباح الباكر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان من ضمن المقاطع التي نشرت مشاهد لرجال ونساء وأطفال يحملون مواد غذائية وبطانيات ويخرجون من منازلهم الواقعة معظمها في شمال شرق القطاع.
مستوطنون يختبئون من مقاتلي القسام داخل مزبلة في إحدى مستوطنات غلاف #غزة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/oBhaFD8vW0— جنوب العرب (@gnoubalarab) October 7, 2023
صباح الخير— ZYAN ABDIN ✌ (@Zyanabdin) October 7, 2023
#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/pGKBay6UrH
الحق ماض يشق جيوش الباطل مهما يكن ذلك الباطل .. بدأت المقاومة بحجر و بعض نفر وهي اليوم جيوش وعتاد و دوي في كل أرجاء البلاد .. الصهاينة تحت النيران المباركة و الغزو المقدس..!#طوفان_الأقصى #الجزائر #فلسطين pic.twitter.com/aMUw9fcADg— منير محمد يوسف (@mouniryoucef83) October 7, 2023
عدد كبير من جثث جنود الاحتلال تكتظ بها طرقات داخل المستوطنات الإسرائيلية، إثر عملية تاريخية تنفذها كتائب القسام في هذه الأثناء.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/VR2FIF74l3— كرار محمد (@karar_M99) October 7, 2023
صورا لجنود إسرائيليين أسروا في نطاق عملية #طوفان_الأقصى . pic.twitter.com/rIFIdlgMsZ— قتيبة (@taledasham) October 7, 2023
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