السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"طوفان الأقصى" يبدأ من غزة وصداه يغرق العالم.. صور وفيديو

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"طوفان الأقصى" يبدأ من غزة وصداه يغرق العالم
بدأت رشقات صواريخ حركة حماس صباح اليوم من قطاع غزة نحو المستوطنات الاسرائيلية، مما أسفر عن بدء حالة من التوتر الشديد في المدن المحتلة ليتصدر بعد ذلك هاشتاغ طوفان الأقصى على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان

لم تقتصر حالة الذعر والشلل فقط على الحكومة الإسرائيلية، حيث فرّ معظم سكان المستوطنات الاسرائيلية حول غلاف قطاع غزة بعد تسلل عناصر المقاومة الفلسطينية لأول مرة.

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وطلب الجيش الإسرائيلي من السكان التوجه إلى الغرف المحصنة بالتزامن مع الإعلان عن فتح الملاجئ في عدد كبير من المدن في وسط إسرائيل وجنوبها.

أظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت حالة من الابتهاج والفرحة التي عمت جميع أنحاء المدن الفلسطينية، وبدورها رصدت الغد ردات الفعل حول ما جرى منذ الصباح الباكر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان من ضمن المقاطع التي نشرت مشاهد لرجال ونساء وأطفال يحملون مواد غذائية وبطانيات ويخرجون من منازلهم الواقعة معظمها في شمال شرق القطاع.



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