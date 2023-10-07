"طوفان الأقصى" يبدأ من غزة وصداه يغرق العالم.. صور وفيديو

الحق ماض يشق جيوش الباطل مهما يكن ذلك الباطل .. بدأت المقاومة بحجر و بعض نفر وهي اليوم جيوش وعتاد و دوي في كل أرجاء البلاد .. الصهاينة تحت النيران المباركة و الغزو المقدس..!#طوفان_الأقصى #الجزائر #فلسطين pic.twitter.com/aMUw9fcADg