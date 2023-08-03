الخميس 03 آب 2023
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عباس يستقبل وفداً من الهيئة المستقلة للانتخابات

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الرئيس الفلسطيني
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفداً من الهيئة المستقلة للانتخاب برئاسة المهندس موسى المعايطة رئيس الهيئة، وبحضور رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر، وسفير الأردن لدى فلسطين عصام البدور.اضافة اعلان

وأكد الرئيس عباس، عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتنسيق المستمر والدائم بين القيادتين الفلسطينية والأردنية.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بالتعاون المستمر بين لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية والمستقلة للانتخاب، مشدداً على ضرورة تعزيز هذه العلاقات وتبادل الخبرات في مجال الانتخابات.

من جهته، أكد المهندس المعايطة استمرار التعاون المشترك بين الهيئة المستقلة للانتخاب ولجنة الانتخابات الفلسطينية ، وتبادل الخبرات استمراراً لمسيرة التعاون بين الشعبين الشقيقين الأردني الفلسطيني، والتي يقودها جلالة الملك بحرصه على التواصل مع الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كافة سبل الدعم لهم. بترا 
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