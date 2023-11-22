الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"عدالة الأحداث" تنشئ مركزا للعلاج النفسي

المجلس الوطني لشؤون الأسرة
المجلس الوطني لشؤون الأسرة
عمّان- أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة أمس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وبالشراكة مع عدة مؤسسات رسمية، "الإستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث 2024-2028".اضافة اعلان
جاء ذلك، خلال حفل أعلنت فيه وزارة التنمية الاجتماعية، عن إطلاق الإستراتيجية، وإنشاء مركز للعلاج النفسي في مدينة الرصيفة، فيما كشف مسؤول في وزارة التربية والتعليم، عن العمل على إعداد تشريع ناظم لمنع التسرب المدرسي. 
أمين عام المجلس د.محمد مقدادي، قال "أعدت الإستراتيجية بالشراكة مع اللجنتين التوجيهية والفنية لعدالة الأحداث، لتكون مرجعاً للعاملين في هذا القطاع"، مضيفا أن ذلك يجري "لغايات تحديد الأدوار ورصد الاحتياجات، بما يُسهم في الارتقاء بقطاع الأحداث، وتعزيز العدالة التصالحية للحد من دخول الحدث بإجراءات التقاضي، وتوفير أكبر قدر من العدالة لهم اثناء النزاع القانوني".
وقال مندوب وزيرة التنمية الاجتماعية، الأمين العام للوزارة برق الضمور، إن "مساهمة الوزارة بتنفيذ محاور الإستراتيجية، هو تأكيد على التزام الحكومة، بالأخذ بالمفهوم العصري لعدالة الأحداث بشكل يضمن تقديم أفضل الخدمات بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل". 
وقال ممثل منظمة "اليونيسف" في الأردن فيليب دوامل، إن "الأطفال الذين يتعاملون مع القانون هم ضحايا يحتاجون لدعم متخصص وحماية، أثناء تنقلهم في النظام القضائي، وفرصة ثانية لإعادة إدماجهم بشكل هادف في المجتمع". 
واعتبر أمين عام المجلس القضائي د. علي المسيمي، إن محور تطوير عملية التقاضي من أهم محاور الإستراتيجية التي من شأنها تعزيز التخصص في قضاء الأحداث في المحاكم، والتوسع في تطبيق بدائل الاحتجاز والعدالة التصالحية، مؤكدا أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات.
وأكد نائب مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، العقيد قيس الغرايبة، إن الإدارة تعمل على تعزيز البنية التحتية لها، عبر استكمال تخصيص أقسام لشرطة الأحداث لها في محافظتين العام المقبل، عدا عن إعادة النظر ببعض الأقسام لضمان بيئة داعمة أفضل للأحداث.  
أما القاضي أسامة المناعسة من مديرية القضاء العسكري، فأكد أن هناك توجها لإطلاق برنامج لتطبيق التدابير غير السالبة للحرية على الأحداث في قضايا المخدرات. 
من جهتها، قالت مسؤولة المناصرة وكسب التأييد في مركز العدل سهاد السكري، إن أهمية الإستراتيجية تكمن في التركيز على الأحداث، ممن هم بحاجة إلى الحماية، بالإضافة للأحداث في نزاع القانون، مؤكدة على أهمية شمول مؤشرات القياس لتنفيذ الإستراتيجية.
وقال مدير مديرية الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية أحمد الزبن، إن هناك تحديات مالية وبشرية لتنفيذ الإستراتيجية، وسيجري تعزيز كوادر الوزارة. 
وكشف رئيس قسم التعليم غير النظامي في وزارة التربية والتعليم خالد محارب، عن توجه الوزارة لسن تشريع جديد ناظم لمعالجة مشكلة التسرب من المدارس، في إطار إنفاذ الإستراتيجية.
وقال مشاركون اثناء حفل الاطلاق، لنجاح تنفيذ الإستراتيجية يجب ربط محاورها بموازنات المؤسسات المالية ذات العلاقة، وتجويد وتطوير التشريعات المتعلقة بعدالة الأحداث وتعزيز بدائل الاحتجاز للأحداث، بما في ذلك قضايا المخدرّات . 
وتتضمن الإستراتيجية 5 محاور هي الوقاية والتوعية ومن ثم التشريعات ومن ثم الخدمات، ومن ثم التنسيق والتشبيك، ومن الموارد البشرية.  
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
F_kFThWW0AAu12H

اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة تعقد اجتماعاً مع ماكرون

منذ 17 دقيقة
1700663833178504200

عليان: الحاجة ماسة لوضع مواصفات محلية لوسائل التنقل الكهربائية

منذ 50 دقيقة
جانب من قمة المناخ السابقة في شرم الشيخ-(أرشيفية)

الأردن يدرس إعلان الانضمام لسبع مبادرات مناخية في "كوب 28"

منذ 50 دقيقة
نازحون غزيون من مناطق الشمال بسبب القصف الهمجي-(وكالات)

"هدنة الأيام الأربعة".. هل تؤسس لوقف إطلاق للنار أم تفتح باب الجحيم ثانية؟

منذ 50 دقيقة
جانب من جلسة لمجلس النواب

النواب يدينون جرائم النازية الصهيونية ويرحبون بالهدنة

منذ1 ساعة
638361171957262481

53 أردنيا أجلوا من غزة يصلون الأردن الخميس

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (5)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

غزة.. الإعلام العربي يبالغ بالتركيز على ضعفنا وخسائرنا

محمود الخطاطبة |اليوم

الترانسفير عود على بدء،،،

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أمن التزود بالطاقة والمياه

سلامة الدرعاوي |اليوم

تحفيز النمو الاقتصادي.. أولا وأخيرا

رعد التل |اليوم

تحفيز النمو الاقتصادي.. أولا وأخيرا

رعد التل |اليوم

الأردن وإسرائيل بعد عدوان غزة

سميح المعايطة |اليوم

بين إعلام مبعثر ومزاج رسمي متشظ

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 