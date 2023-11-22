"عدالة الأحداث" تنشئ مركزا للعلاج النفسي

هديل غبّون

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عمّان- أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة أمس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وبالشراكة مع عدة مؤسسات رسمية، "الإستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث 2024-2028".جاء ذلك، خلال حفل أعلنت فيه وزارة التنمية الاجتماعية، عن إطلاق الإستراتيجية، وإنشاء مركز للعلاج النفسي في مدينة الرصيفة، فيما كشف مسؤول في وزارة التربية والتعليم، عن العمل على إعداد تشريع ناظم لمنع التسرب المدرسي.أمين عام المجلس د.محمد مقدادي، قال "أعدت الإستراتيجية بالشراكة مع اللجنتين التوجيهية والفنية لعدالة الأحداث، لتكون مرجعاً للعاملين في هذا القطاع"، مضيفا أن ذلك يجري "لغايات تحديد الأدوار ورصد الاحتياجات، بما يُسهم في الارتقاء بقطاع الأحداث، وتعزيز العدالة التصالحية للحد من دخول الحدث بإجراءات التقاضي، وتوفير أكبر قدر من العدالة لهم اثناء النزاع القانوني".وقال مندوب وزيرة التنمية الاجتماعية، الأمين العام للوزارة برق الضمور، إن "مساهمة الوزارة بتنفيذ محاور الإستراتيجية، هو تأكيد على التزام الحكومة، بالأخذ بالمفهوم العصري لعدالة الأحداث بشكل يضمن تقديم أفضل الخدمات بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل".وقال ممثل منظمة "اليونيسف" في الأردن فيليب دوامل، إن "الأطفال الذين يتعاملون مع القانون هم ضحايا يحتاجون لدعم متخصص وحماية، أثناء تنقلهم في النظام القضائي، وفرصة ثانية لإعادة إدماجهم بشكل هادف في المجتمع".واعتبر أمين عام المجلس القضائي د. علي المسيمي، إن محور تطوير عملية التقاضي من أهم محاور الإستراتيجية التي من شأنها تعزيز التخصص في قضاء الأحداث في المحاكم، والتوسع في تطبيق بدائل الاحتجاز والعدالة التصالحية، مؤكدا أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات.وأكد نائب مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، العقيد قيس الغرايبة، إن الإدارة تعمل على تعزيز البنية التحتية لها، عبر استكمال تخصيص أقسام لشرطة الأحداث لها في محافظتين العام المقبل، عدا عن إعادة النظر ببعض الأقسام لضمان بيئة داعمة أفضل للأحداث.أما القاضي أسامة المناعسة من مديرية القضاء العسكري، فأكد أن هناك توجها لإطلاق برنامج لتطبيق التدابير غير السالبة للحرية على الأحداث في قضايا المخدرات.من جهتها، قالت مسؤولة المناصرة وكسب التأييد في مركز العدل سهاد السكري، إن أهمية الإستراتيجية تكمن في التركيز على الأحداث، ممن هم بحاجة إلى الحماية، بالإضافة للأحداث في نزاع القانون، مؤكدة على أهمية شمول مؤشرات القياس لتنفيذ الإستراتيجية.وقال مدير مديرية الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية أحمد الزبن، إن هناك تحديات مالية وبشرية لتنفيذ الإستراتيجية، وسيجري تعزيز كوادر الوزارة.وكشف رئيس قسم التعليم غير النظامي في وزارة التربية والتعليم خالد محارب، عن توجه الوزارة لسن تشريع جديد ناظم لمعالجة مشكلة التسرب من المدارس، في إطار إنفاذ الإستراتيجية.وقال مشاركون اثناء حفل الاطلاق، لنجاح تنفيذ الإستراتيجية يجب ربط محاورها بموازنات المؤسسات المالية ذات العلاقة، وتجويد وتطوير التشريعات المتعلقة بعدالة الأحداث وتعزيز بدائل الاحتجاز للأحداث، بما في ذلك قضايا المخدرّات .وتتضمن الإستراتيجية 5 محاور هي الوقاية والتوعية ومن ثم التشريعات ومن ثم الخدمات، ومن ثم التنسيق والتشبيك، ومن الموارد البشرية.