"عدالة": التزام الأردن بتعهداته الطوعية للاستعراض الشامل لحقوق الإنسان

غادة الشيخ

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عمان- أكد مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، أن الأردن التزم بتعهداته الطوعية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عبر التزامه بالمشاركة في الدورة الـ4 التي جرت الخميس الفائت في جنيف بسويسرا.وأضاف المركز في بيان صحفي، إن الأردن حظي باحترام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي قدمت توصياتها للأردن وبلغت 111 دولة، استنادا على ملاحظاتها أثناء جلسة الاستماع التفاعلي.وقال مدير المركز المحامي عاصم ربابعة، إن الأردن حقق إنجازات مهمة، للارتقاء بحقوق الإنسان، عبر الوفاء بالتزاماته والتعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية، برغم الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها الأردن والمنطقة، إضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهه.وبيّن أن الدول التي عرضت توصياتها، أيدت وشجعت الحكومة على التفاعل مع آليات الأمم المتحدة الدولية، والتعاون والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني، وتنفيذ جملة واسعة من توصيات الدول في الاستعراض الماضي 2018، وذلك برغم الظروف الشائكة التي تشهدها المنطقة العربية من صراعات.وأضاف ربابعة أن "الجهود الملموسة والإنجازات الوطنية، تشير إلى رؤية الأردن الدائمة نحو تعزيز الحقوق والحريات، والتقدم المجتمعي المستدام، وتعزيز مكانته عالميا كدولة تلتزم بقضايا حقوق الإنسان".وكانت الحكومة قدمت تقريرها الوطني المتعلق بحقوق الإنسان، والذي يشمل التقدم والتحسينات التي تحققت الفترة الماضية، كما قدمت الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية المشاركة في هذا الاستعراض تقاريرها وتوصياتها.وتركزت أعمال الاستعراض على عدة مجالات، من بينها الحق في التعليم، وحقوق المرأة، والأقليات، والعدالة الجنائية، والعمال والعمال المهاجرين، والأطفال، وحرية الرأي والتعبير والإعلام، والحياة.وأشادت الدول المشاركة في الاستعراض، بالتقدم الذي أحرزه الأردن في بعض المجالات، كتوسيع نطاق التعليم وتحسين وضع حقوق المرأة.وتضمنت التوصيات التي عُرضت على الأردن وبلغت نحو 277 توصية، ضرورة تعزيز حقوق المرأة والتصدي للعنف الجنسي والأسري، وتحسين نظام التعليم والوصول للتعليم الأساسي لجميع الفئات العمرية، ومواصلة تعزيز حقوق الأقليات وحمايتها، والتعاون مع المنظمات الدولية والشفافية في التعاون معها، وضرورة مكافحة التمييز خاصة للفئات الهشة والأقل حظاً، وتعزيز حقوق اللاجئين والمهاجرين، بالإضافة لتوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ووقف عقوبة الإعدام ومناهضة التعذيب.وتعكس مشاركة الأردن في مجال حقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها دعم تعزيز وضمان حقوق الإنسان الفترة المقبلة، عبر فحص سجل الأردن في مجال حقوق الإنسان، عبر الاستعراض، وستعمل الحكومة على تقديم استجابتها الرسمية للتوصيات، والتي تشمل التزامها بتحقيق التحسينات وتعزيز حقوق الإنسان.وأشار مركز عدالة في بيانه إلى أن أكثر التوصيات من حيث الكم تركزت في المرتبة الأولى حول حرية الرأي والتعبير والإعلام عبر 29 توصية، نسبتها من مجموع التوصيات 10.5 %، يليها التوصيات المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز بواقع 28 توصية، وثالثاً حقوق الطفل بواقع 26 توصية نسبتها 9.5 % من مجموع التوصيات.وقال، إن التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة بلغت 24 توصية، وحلت رابعاً بنسبة بلغت 8.7 %، وخامساً ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة 23 توصية، فيما جاء الحق في الحياة والحرية الشخصية وعدم التعرض للتعذيب في المرتبة السادسة، وبنفس المرتبة التوصيات المتعلقة بالتشريعات والقوانين الوطنية، وأيضاً التزامات الأردن الدولية والتعاون مع آليات حقوق الإنسان بواقع 22 توصية وبنسبة بلغت 8 % من مجموع التوصيات لكل منها.وبين أن عدد التوصيات المتعلقة بالحقوق العمالية حلت في المرتبة السابعة عبر 17 توصية بلغت نسبتها 6 %، يليها التوصيات ذات الصلة بالتنمية والبيئة في المرتبة الثامنة عبر 13 توصية نسبتها 4.7 %.