الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عدم استقرار جوي وتساقط أمطار

منظر عام لمدينة عمان
مدينة عمان
تبقى المملكة اليوم، تحت تأثير عدم الاستقرار الجوي، وتنخفض درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات في أماكن متفرقة، قد تكون غزيرة أحيانا في الجنوب، يصحبها الرعد وتساقط البرد، ما قد يؤدي لتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان
ويطرأ غدا، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع بقاء فرصة لهطول زخات في أماكن مختلفة بخاصة في الجنوب، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويطرأ بعد غد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا مع طقس معتدل بوجه عام، وهناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر على أماكن متفرقة من المملكة ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
الى ذلك، اطلع وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، على جاهزية الوزارة لفصل الشتاء، داعيا لمراجعة خطط العمل التي وضعت بعد انتهاء الشتاء الماضي، للتأكد من إنجازها وفق البرنامج المقر سابقا.
وأشار أبو السمن، خلال تفقده غرفة العمليات الرئيسة بالوزارة إلى ضرورة التأكد من جاهزية الآليات ووسائل الاتصال، وتجهيز غرف العمليات في المحافظات والألوية، بالإضافة إلى غرفة العمليات الرئيسة بالمركز.
وقال، إن الوزارة اعتمدت خطة خاصة لكل مديرية ومكتب أشغال، وخطة طوارئ مشتركة للجوء إليها في حالة حدوث طوارئ، تفوق إمكانيات كل محافظة، وربط مركز الوزارة إلكترونيا بغرف العمليات في المحافظات، بما يؤدي الى تتبع الآليات العاملة في الميدان.
وأكد أهمية التنسق المستمر مع المركز الوطني للأزمات، والحكام الإداريين، ومديرية الأمن العام، وأمانة عمان الكبرى والبلديات، والقوات المسلحة.
واستمع أبو السمن في الاجتماع، الى عرض حول خطط الطوارئ في المركز والمديريات، وواجبات ومهام الوزارة في الظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى استعراض جاهزية غرف العمليات الفرعية البالغة 14 غرفة موزعة على جميع المحافظات ولواءي الرمثا والبتراء.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جانب من جلسة التصويت على مشروع القرار بشأن غزة في الجمعية العامة أول من أمس-(وكالات)

قرار الجمعية العامة.. صفعة للانحياز الغربي ونجاح للدبلوماسية الأردنية

منذ2 ساعة
مدخل وزارة التربية والتعليم في عمان - (أرشيفية)

80 ألف متقدم لـ"تكميلية التوجيهي"

منذ2 ساعة
الأميرة سمية بنت الحسن-(بترا)

مقال للأميرة سمية: العلوم من أجل السلام.. دعم للإنسانية في الأزمات

منذ2 ساعة
الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة

أبو عبيدة: العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض كافة السجون

منذ5 ساعة
ac3593a87cf9688e903c99b85474732a

الأردن يثمن موقف الأمم المتحدة والدول التي صوتت للقرار العربي

منذ20 ساعة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

الصفدي: يجب علينا جميعا عدم التهاون حتى تنتهي هذا الكارثة

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الملكة رانيا في مرمى الإعلام الغربي

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

حرب تلد حربا أكبر

ماهر أبو طير |اليوم

"المدنيون" في السياق الاستعماري-الاستيطاني (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

استعادة الثقة المالية الدولية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردن دولة حق

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

فاصل ونواصل قصف غزة!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمات | منذ4 ساعة
أضرار في "قاعدة الأسد" الأميركية في العراق خلفها قصف إيراني في العام 2020 - (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

ترجمات | منذ4 ساعة
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 