عدم استقرار جوي وتساقط أمطار

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تبقى المملكة اليوم، تحت تأثير عدم الاستقرار الجوي، وتنخفض درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات في أماكن متفرقة، قد تكون غزيرة أحيانا في الجنوب، يصحبها الرعد وتساقط البرد، ما قد يؤدي لتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.ويطرأ غدا، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع بقاء فرصة لهطول زخات في أماكن مختلفة بخاصة في الجنوب، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.ويطرأ بعد غد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا مع طقس معتدل بوجه عام، وهناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر على أماكن متفرقة من المملكة ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.الى ذلك، اطلع وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، على جاهزية الوزارة لفصل الشتاء، داعيا لمراجعة خطط العمل التي وضعت بعد انتهاء الشتاء الماضي، للتأكد من إنجازها وفق البرنامج المقر سابقا.وأشار أبو السمن، خلال تفقده غرفة العمليات الرئيسة بالوزارة إلى ضرورة التأكد من جاهزية الآليات ووسائل الاتصال، وتجهيز غرف العمليات في المحافظات والألوية، بالإضافة إلى غرفة العمليات الرئيسة بالمركز.وقال، إن الوزارة اعتمدت خطة خاصة لكل مديرية ومكتب أشغال، وخطة طوارئ مشتركة للجوء إليها في حالة حدوث طوارئ، تفوق إمكانيات كل محافظة، وربط مركز الوزارة إلكترونيا بغرف العمليات في المحافظات، بما يؤدي الى تتبع الآليات العاملة في الميدان.وأكد أهمية التنسق المستمر مع المركز الوطني للأزمات، والحكام الإداريين، ومديرية الأمن العام، وأمانة عمان الكبرى والبلديات، والقوات المسلحة.واستمع أبو السمن في الاجتماع، الى عرض حول خطط الطوارئ في المركز والمديريات، وواجبات ومهام الوزارة في الظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى استعراض جاهزية غرف العمليات الفرعية البالغة 14 غرفة موزعة على جميع المحافظات ولواءي الرمثا والبتراء.-(بترا)