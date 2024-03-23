عدم استقرار جوي.. وزخات متفرقة من الأمطار

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عمان- حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر بشكل خاص على المناطق الشرقية الأحد، بحيث من المتوقع أن تهطل زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية قد تكون غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، ومن المتوقع أن يمتد هطل المطر أحياناً إلى أجزاء متفرقة من المملكة على شكل زخات خفيفة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وبحسب التقرير الصادر عن إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء غدا، باردة نسبياً في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.أما بعد غد فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبيلة والسهول ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة .-(بترا)