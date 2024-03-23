"عدم دفع الأجور" أبرز الشكاوى المقدمة لوزارة العمل

هبة العيساوي

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عمان- احتلت شكوى عدم دفع الأجور، المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية المقدمة على منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل خلال أول شهرين من العام الحالي، إذ بلغت 720 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش.وبذلك شكلت شكوى عدم دفع الأجور، نسبة 40 % من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة خلال أول شهرين من العام الحالي، وبلغ عددها 1812 شكوى.فيما أكدت الوزارة أن 530 شكوى سويت مع أصحاب العمل وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 278 قيدا للإجراء.في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة على "حماية"، خلال أول شهرين من العام الحالي، بخصوص إنهاء الخدمة، لعقد عمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد 116.وبلغ عدد الشكاوى أيضا الخاصة بإيقاف العامل عن العمل 97 شكوى، فيما بلغ عددها لإنهاء الخدمة لعقد العمل محدد المدة 52.في حين أظهر التقرير أنه لم يرد شكاوى بخصوص إجبار العامل على تقديم الاستقالة.وأن الشكاوى على "حماية" بشأن عدم منح العامل شهادة خبرة، بلغت 100 شكوى، في حين بلغ عددها كاعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة 97 شكوى.وأما شكاوى مطالبات العمل الإضافي فقد بلغت 46 شكوى، وشكاوى عدم إعطاء الحد الأدنى للأجور 22 شكوى.في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة بخصوص الحق المكتسب بموجب عقد العمل /المادة 4 فقد بلغ 30 شكوى.أما الشكاوى بخصوص عدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسة فبلغت 14 شكوى، وبخصوص الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية فقد بلغت 17 شكوى، وفصل العامل بعد تقديم الشكوى بلغ 10 شكاوى، ومن الشكاوى كان يتعلق بعدم إعطاء إشعار شهر إنذار وبلغت 6 شكاوى.في حين بلغ عدد الشكاوى بخصوص استخدام العامل في عمل يختلف في نوعه اختلافا عن العمل المتفق عليه، خلال أول شهرين 37 شكوى.يشار إلى أن كوادر التفتيش في الوزارة نفذت خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 5188 زيارة تفتيشية، في حين أن مجموع الإنذارات التي وجهتها الوزارة للمنشآت بلغت 933، فيما بلغ عدد المخالفات الكلي 713 مخالفة.