الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عشيرة الجغبير تنعى الحاج موسى عبدالرزاق (أبو عامر)

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عشيرة الجغبير ينعون الحاج موسى عبدالرزاق (أبو عامر)
نعي حاج فاضل 
بمزيد من الحزن والأسى تنعى عشيرة الجغبير وأقرباؤهم وأنسباؤهم المرحوم 
الحاج موسى عبدالرزاق عبدالله الجغبير (ابو عامر) اضافة اعلان
زوج المرحومه الحاجة ابتهاج احمد عبد الله الجغبير.
وشقيق كل من المرحوم صلاح (ابوالليث) والمرحوم المهندس محمد (ابوجواد ) والفاضلات فاطمة وبهيجة وهند وكلثوم وخولة وختام.
ووالد كل من - الدكتور عامر - زوجته المهندسة لينا عبداللطيف الطعان 
- الدكتور احمد - زوجته روضه حابس النهار 
- الدكتور محمد - زوجته نسرين ياسين الزعبي 
- الدكتورة خلود - زوجها الدكتور عدنان أبوحمور 
- علا - زوجها المقدم المتقاعد علي عبدالحميد المناصير
- ربا - زوجها الدكتور ماجد هاني خريسات 
- سماح -  زوجها المهندس علاء محمد عربيات
- لانا - زوجها سامر لطفي الهويدي
والذي انتقل الى رحمة الله تعالى وسيشيع جثمانه الطاهر 
يوم الجمعه الموافق ١٩-١-٢٠٢٤. 
الصلاة عليه في مسجد حمدي الانيس بعد صلاة الجمعة
والدفن في مقبرة القلعة. 
العزاء للرجال والنساء في ديوان عشيرة الجغبير /السلط
لليوم الأول بعد الدفن يوم (الجمعة) 
ولليومين الثاني والثالث أيام ( السبت والأحد) من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساء.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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