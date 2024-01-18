عشيرة الجغبير تنعى الحاج موسى عبدالرزاق (أبو عامر)

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نعي حاج فاضلبمزيد من الحزن والأسى تنعى عشيرة الجغبير وأقرباؤهم وأنسباؤهم المرحومالحاج موسى عبدالرزاق عبدالله الجغبير (ابو عامر)زوج المرحومه الحاجة ابتهاج احمد عبد الله الجغبير.وشقيق كل من المرحوم صلاح (ابوالليث) والمرحوم المهندس محمد (ابوجواد ) والفاضلات فاطمة وبهيجة وهند وكلثوم وخولة وختام.ووالد كل من - الدكتور عامر - زوجته المهندسة لينا عبداللطيف الطعان- الدكتور احمد - زوجته روضه حابس النهار- الدكتور محمد - زوجته نسرين ياسين الزعبي- الدكتورة خلود - زوجها الدكتور عدنان أبوحمور- علا - زوجها المقدم المتقاعد علي عبدالحميد المناصير- ربا - زوجها الدكتور ماجد هاني خريسات- سماح - زوجها المهندس علاء محمد عربيات- لانا - زوجها سامر لطفي الهويديوالذي انتقل الى رحمة الله تعالى وسيشيع جثمانه الطاهريوم الجمعه الموافق ١٩-١-٢٠٢٤.الصلاة عليه في مسجد حمدي الانيس بعد صلاة الجمعةوالدفن في مقبرة القلعة.العزاء للرجال والنساء في ديوان عشيرة الجغبير /السلطلليوم الأول بعد الدفن يوم (الجمعة)ولليومين الثاني والثالث أيام ( السبت والأحد) من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساء.إنا لله وإنا إليه راجعون