الأحد 03 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

عشيرة "عريس معان " تطلق وثيقة شرف لمنع إطلاق العيارات النارية

WhatsApp Image 2023-09-01 at 3.16.22 PM
عشيرة "عريس معان " تطلق وثيقة شرف لمنع إطلاق العيارات النارية

معان - كانت حادثة وفاة " عريس معان "  الذي توفى إثر إصابته بعيار ناري طائش خلال حمام عرسه" القشه التي قسمت ظهر البعير"، للتوالي الحجم الكبير من  ردود الفعل عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع والقنوات الاخبارية ، حول هذه الظاهرة المتجددة والمتطورة، حسب تطور السلاح والاشخاص الذين يحملون تلك القطع الحديدية.اضافة اعلان
وأدى انتشار هذه الظاهرة الى ازهاق العديد من الارواح، وحولت الكثير من الأفراح الى اتراح ، وانتشرت الاصابات في صفوف الابرياء، واصابة البعض بإعاقات دائمة.
ليتحدث سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، خلال تقديم  واجب العزاء امس  إلى عشيرة الفناطسة، بوفاة الشاب حمزة الفناطسة ، عن ظاهرة إطلاق العيارات النارية.
وشدد سموه، على ضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية والفعاليات الشعبية لإنهاء ظاهرة استخدام العيارات النارية في كافة الأفراح والمناسبات ومنع نزف دماء الأبرياء الذي يذهب نتيجتها.
واطلقت عشيرة  الفناطسة في معان مبادرة للتوقيع على وثيقة شرف والتزام بإسم الشاب حمزه سطام الفناطسة ، للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والافراح 
وهدفت الوثيقة التي أطلقت من ديوان الشيخ فواز المعاني تحت شعار " لا لتكرار الجراح وتحويل الافراح الى اتراح " والتي وقع عليها شيوخ ووجهاء العشائر وفعاليات شعبية وشبابية في معان الى  بذل الجهود المشتركة للقضاء على تلك الظاهرة السلبية من أجل منعها بشكل نهائى ونشر  الوعي لدى فئات المجتمع بمخاطر تلك الظاهرة  على الفرد والمجتمع والممتلكات .
ودعت الوثيقه ، الى الالتزام التام بعدم اطلاق العيارات النارية تحت اي ذريعة ومقاطعة كافة المناسبات والافراح التي يتخللها  اطلاق عيارات نارية .
وجاء اطلاق الوثيقه اكراما للشاب " حمزه الفناطسة ، والذي انتقل لرحمة الله تعالى في يوم زفافه نتيجة اصابته بعيار ناري طائش ، حول فرحة اهله ومحبيه الى حزن والم وحسره .
وقال النائب السابق خالد الفناطسة ، انه وتماشيا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الداعية إلى عدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات وتعزيزا لجهود مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية بتطبيق القانون بكل حزم على من يطلق الأعيرة النارية، وقع   ممثلي عشائر معان في اجتماع حاشد لهم على وثيقة عشائرية اجتماعية لمحاربة ظاهرة اطلاق العيارات النارية التي ازهقت ارواح العشرات من المواطنين الابرياء واصابت غيرهم بجراحات عانوا منها فترات طويلة
واضاف الفناطسة، ان الوثيقة نصت على انه يمنع منعا باتا اطلاق الاعيرة النارية  في جميع المناسبات الاجتماعية ، وان يتحمل مطلقها وذووه كامل المسؤولية القانونية، وعدم التدخل لصالحه لدى الجهات المختصة لمخالفته هذه الوثيقة، وان هذه الوثيقة  ملزمة لكافة افراد العشائر، ويتم مقاطعة كل من يخالفها، بحيث تكون المقاطعة للمخالفين نهجا عشائريا،  داعيا الجميع في محافظة معان  بكل حزم واصرار لإنجاح هذه الوثيقة ليكون هذا العمل فاعلا  ومؤثرا لمحاربة هذه الظاهرة ومنع نزف دماء الأبرياء الذي يذهب نتيجتها.
واشار الناشط الاجتماعي ايمن سقالله الفناطسة ،  ان عشيرة الفناطسة وبمبادره منها   اطلقت وثيقة شرف والتزام بعدم إطلاق العيارات النارية وعدم حضور ومغادرة الفرح والمناسبة الذي يطلق فيه الأعيرة النارية ونبذ وعدم التدخل أو مساعدة من يقوم بهذا الفعل المشين ، مبينا أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية تحمل في طياتها مخاطر كبيرة إلى جانب مخالفتها للقانون ، لافتا إلى أنها أزهقت الكثير من أرواح الابرياء، وخلفت إصابات جسيمة، ما يحتم العمل على محاربتها بكل الوسائل المتاحة.
طبيب - (تعبيرية)

أطباء التخدير يطالبون بعدم استثناء مسمى "العناية المركزة" عن تخصصهم منذ4 ساعة

00bfdaee-وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-أرشيفية

بدء صرف مستحقات ومخصصات طلبة المنح والقروض الخميس منذ6 ساعة

032bde89-a05c-4741-ba5f-d77eb0222f8a

الأمن يوضّح تفاصيل فيديو متداول لسرقة مركبة وإيذاء سائقتها منذ6 ساعة

07cabe2f-whatsapp-image-2022-08-20-at-7.24.24-pm

ارتفاع كبير على درجات الحرارة منذ7 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
التحول للاقتصاد الدائري- تعبيرية

التحول للاقتصاد الدائري رهن بتوفر الإرادة لدى صناع القرار

منذ4 ساعة
علما الأردن و اليابان

الصفدي ونظيره الياباني يعقدان الجولة الرابعة من الحوار الإستراتيجي بين البلدين

منذ4 ساعة
العنف الأسري

دعوات لاعتماد آلية موحدة للتبليغ عن "العنف الأسري" و"التحرش" 

منذ4 ساعة
باص مدرسة خاصة خلال نقل الطالبات-(أرشيفية)

600 ألف طالب يلتحقون بالمدارس الخاصة و18 ألفا بالفروع المهنية

منذ4 ساعة
لاجئون سوريون في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق-(أرشيفية)

وضع مالي شديد السوء للاجئين السوريين

منذ4 ساعة
برنامج الأمم المتحدة للبيئة

الأمم المتحدة تستعد لاطلاق شبكة إقليمية لإدارة جودة الهواء

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

لكي نتجاوز مخاوف العطش

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

المسؤولية الغافية

ماهر أبو طير |اليوم

تطبيع نكبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

لماذا نجدد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيانات الشخصية للأفراد في إطار الحماية القانونية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الدين العام.. كرة الثلج المتدحرجة

رعد التل |اليوم
ترجمات
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
 