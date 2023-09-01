عشيرة "عريس معان " تطلق وثيقة شرف لمنع إطلاق العيارات النارية

حسين كريشان

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معان - كانت حادثة وفاة " عريس معان " الذي توفى إثر إصابته بعيار ناري طائش خلال حمام عرسه" القشه التي قسمت ظهر البعير"، للتوالي الحجم الكبير من ردود الفعل عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع والقنوات الاخبارية ، حول هذه الظاهرة المتجددة والمتطورة، حسب تطور السلاح والاشخاص الذين يحملون تلك القطع الحديدية.وأدى انتشار هذه الظاهرة الى ازهاق العديد من الارواح، وحولت الكثير من الأفراح الى اتراح ، وانتشرت الاصابات في صفوف الابرياء، واصابة البعض بإعاقات دائمة.ليتحدث سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، خلال تقديم واجب العزاء امس إلى عشيرة الفناطسة، بوفاة الشاب حمزة الفناطسة ، عن ظاهرة إطلاق العيارات النارية.وشدد سموه، على ضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية والفعاليات الشعبية لإنهاء ظاهرة استخدام العيارات النارية في كافة الأفراح والمناسبات ومنع نزف دماء الأبرياء الذي يذهب نتيجتها.واطلقت عشيرة الفناطسة في معان مبادرة للتوقيع على وثيقة شرف والتزام بإسم الشاب حمزه سطام الفناطسة ، للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والافراحوهدفت الوثيقة التي أطلقت من ديوان الشيخ فواز المعاني تحت شعار " لا لتكرار الجراح وتحويل الافراح الى اتراح " والتي وقع عليها شيوخ ووجهاء العشائر وفعاليات شعبية وشبابية في معان الى بذل الجهود المشتركة للقضاء على تلك الظاهرة السلبية من أجل منعها بشكل نهائى ونشر الوعي لدى فئات المجتمع بمخاطر تلك الظاهرة على الفرد والمجتمع والممتلكات .ودعت الوثيقه ، الى الالتزام التام بعدم اطلاق العيارات النارية تحت اي ذريعة ومقاطعة كافة المناسبات والافراح التي يتخللها اطلاق عيارات نارية .وجاء اطلاق الوثيقه اكراما للشاب " حمزه الفناطسة ، والذي انتقل لرحمة الله تعالى في يوم زفافه نتيجة اصابته بعيار ناري طائش ، حول فرحة اهله ومحبيه الى حزن والم وحسره .وقال النائب السابق خالد الفناطسة ، انه وتماشيا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الداعية إلى عدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات وتعزيزا لجهود مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية بتطبيق القانون بكل حزم على من يطلق الأعيرة النارية، وقع ممثلي عشائر معان في اجتماع حاشد لهم على وثيقة عشائرية اجتماعية لمحاربة ظاهرة اطلاق العيارات النارية التي ازهقت ارواح العشرات من المواطنين الابرياء واصابت غيرهم بجراحات عانوا منها فترات طويلةواضاف الفناطسة، ان الوثيقة نصت على انه يمنع منعا باتا اطلاق الاعيرة النارية في جميع المناسبات الاجتماعية ، وان يتحمل مطلقها وذووه كامل المسؤولية القانونية، وعدم التدخل لصالحه لدى الجهات المختصة لمخالفته هذه الوثيقة، وان هذه الوثيقة ملزمة لكافة افراد العشائر، ويتم مقاطعة كل من يخالفها، بحيث تكون المقاطعة للمخالفين نهجا عشائريا، داعيا الجميع في محافظة معان بكل حزم واصرار لإنجاح هذه الوثيقة ليكون هذا العمل فاعلا ومؤثرا لمحاربة هذه الظاهرة ومنع نزف دماء الأبرياء الذي يذهب نتيجتها.واشار الناشط الاجتماعي ايمن سقالله الفناطسة ، ان عشيرة الفناطسة وبمبادره منها اطلقت وثيقة شرف والتزام بعدم إطلاق العيارات النارية وعدم حضور ومغادرة الفرح والمناسبة الذي يطلق فيه الأعيرة النارية ونبذ وعدم التدخل أو مساعدة من يقوم بهذا الفعل المشين ، مبينا أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية تحمل في طياتها مخاطر كبيرة إلى جانب مخالفتها للقانون ، لافتا إلى أنها أزهقت الكثير من أرواح الابرياء، وخلفت إصابات جسيمة، ما يحتم العمل على محاربتها بكل الوسائل المتاحة.