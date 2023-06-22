الجمعة 23 حزيران 2023
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"عصابات مافيا وتجارة أسلحة وذهب في الأردن" عمل درامي بطله عامل وطن أردني

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عمل درامي أردني
كشف الشاب ابراهيم السلطي صاحب مغامرات الكهوف والمغارات الشهير في الأردن عن توجهه لإنتاج فلم من بطولته يأخذ طابع "المافيا والمشاهد البوليسية".

وقال السلطي وهو أحد مشاهير السوشيال ميديا في الأردن في تصريح خاص لـ"الغد" بأن الفيلم قيد العمل الآن وهو قائم على فكرة "عصابات المافيا في الأردن والتجارة بالسلاح والأعضاء البشرية والذهب" مقترحا اسم "الخيبة" له. اضافة اعلان

وأوضح أنه سيكون في الفيلم بشخصية عامل وطن ليعمل بعدها في محل للأحذية ويتعرف خلال عمله على أحد أكبر زعماء العصابات ويجبره عن طريق الترغيب بالمال على القيام بأفعال تندرج تحت بند الجرائم.

ولفت إلى أن هذا العمل الفني القائم يشارك به قرابة 15 فنانا بمختلف الأدوار مشيرا إلى أن الميزانية التي تم وضعها للعمل بلغت قرابة 15 ألف دينار .

وقال إن الفيلم سيكون بمدة ساعة وعلى جزئين منفصلين بحيث يجري تصويره في مناطق متعددة منها عمان والسلط .

وقال خلال حديثة إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه العمل منها تأمين الميزانية الكاملة ووجود داعمين إعلاميين كمنصات تلفزيونية حيث يتطلع السلطي لأن يعرض العمل الذي يقوم بإعداده على شاشات التلفاز كونه وفق قوله مثير ويحمل مشاهد القتال وعصابات المافيا . 

وأكد على أنه خلال عمله الحالي على الجزء الأول لا يريد أي مردود مالي شخصي له قائلا "أنا أقوم بالعمل مجانا وبشكل تطوعي" لافتا إلى أن ما يسعى إليه هو وجود رعاة ومنصات لعرض العمل الدرامي. 

 
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