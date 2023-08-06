الأحد 06 آب 2023
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عصر الغليان قد بدأ وموجات الحر القياسية تجتاح العالم.. ماذا عن الأردن؟

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الكرة الأرضية
شهدت العديد من دول العالم خلال الأيام القليلة الماضية موجات حر قياسية ارتفعت فيها درجات الحرارة في بعض الدول إلى ارقام تخطت المعدل السنوي وكسرت حاجز الـ 50 درجة مئوية وخاصة في بعض دول الخليج والمغرب العربي.اضافة اعلان

وتعليقا على ما صرح به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حيث دعا إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي، مؤكدا أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير في يوليو/تموز الماضي تؤشر إلى بدء "عصر الغليان العالمي" أوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

وقال آل خطاب في تصريح خاص لـ"الغد" بأن ما صرح به غوتيريش يأتي من باب دق ناقوس الخطر ولفت الانتباه العالمي لما يحصل على الكرة الأرضية من تجاوزات يقوم بها الإنسان بحق الطبيعة تؤدي إلى إحداث تغير في المناخ العالمي وزيادة الاحتباس الحرارة وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ ونشوء موجات الحر.


وأضاف آل خطاب بأن تصريحات المسؤول الأممي جاءت وفق مؤشرات عالمية ترجح بأن يكون صيف العام القادم 2024 هو الأشد حرارة خلال السنوات العشر الأخيرة وفق معطيات تم رصدها.

ولفت آل خطاب بأن موجات الحر والارتفاع القياسي بدرجات الحرارة سببه زيادة نسبة انبعاث الغازات الدفيئة والتي تؤدي إلى زيادة نسبة الاحتباس الحراري وبالمحصلة زيادة درجات حرارة كوكب الأرض.

وحول تأثر الأردن بكل هذه المنظومة الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة أوضح آل خطاب بأن الدراسات التي قامت بها الجهات المختصة في إدارة الأرصاد الجوية أثبتت بأن تموز الماضي جاء في المرتبة الثالثة من بين الأشهر الأشد حرارة لنفس الشهر خلال الـ 100 عام الماضية حيث سبقه تموز في العام 2000 وتموز في العام 2017 .

ورجح بأن يكون الأردن معرضا لموجات حر قياسية خلال العام 2024 القادم بناء على دراسات تم إجراؤها مؤخرا مشيرا إلى أنه لغاية هذه اللحظة لم تكسر درجات الحرارة في الأردن الرقم الأول حيث سجلت في وقت سابق أعلى درجة حرارة في الأردن بمنطقة غور المزرعة والتي وصلت إلى 50 درجة مئوية وفي العاصمة عمان سجلت سابقا 43 درجة مئوية مشيرا إلى أنه لغاية هذه اللحظة وخلال موسم الصيف الحالي لم تسجل المملكة درجات حرارة أعلى من القياسية التي سجلت سابقا.

ولفت إلى وجود مؤشرات حول تعرض المملكة لموجة حر جديدة مطلع الأسبوع القادم مشيرا إلى أنه لا تأكيدات حتى اللحظة حول طول مدتها الزمنية.

وكانت المملكة قد عاشت موجة حر طويلة نسبيا خلال منتصف شهر تموز الماضي واستمرت لفترة تجاوزت 14 يوما متتاليا. 
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