الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة

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عطلة رسميَّة
أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بلاغاً يقضي بتعطيل جميع
الوزارات، والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات
الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، اضافة اعلان
والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الاثنين المقبل، الموافق
للخامس والعشرين من شهر كانون الأوَّل 2023، وكذلك يوم الاثنين الموافق
للأول من كانون الثَّاني لعام 2024؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس
السَّنة الميلاديَّة.
وتضمن البلاغ أن يكون يوم الثُّلاثاء، الموافق للسَّادس والعشرين من كانون الأول 2023 عطلة رسميَّة للموظَّفين والطَّلبة المسيحيين.
واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر والمؤسَّسات الرسميَّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
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