عطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة

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أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بلاغاً يقضي بتعطيل جميعالوزارات، والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعاتالرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى،والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الاثنين المقبل، الموافقللخامس والعشرين من شهر كانون الأوَّل 2023، وكذلك يوم الاثنين الموافقللأول من كانون الثَّاني لعام 2024؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأسالسَّنة الميلاديَّة.وتضمن البلاغ أن يكون يوم الثُّلاثاء، الموافق للسَّادس والعشرين من كانون الأول 2023 عطلة رسميَّة للموظَّفين والطَّلبة المسيحيين.واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر والمؤسَّسات الرسميَّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.