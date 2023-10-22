الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عقارب الموت بالتوقيت الصهيوني.. 13 شهيدا بينهم 5.2 طفل كل ساعة

آثار القصف افسرائيلي في غزة
غزة

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