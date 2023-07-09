عقرب سام وخطير جدا يلدغ طفلة في الكرك ويعرض حياتها للخطر

عماد العجلوني

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أوضح الخبير في التعامل مع الزواحف والأفاعي في الأردن ابراهيم أبو الحارث بأن طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات تعرضت للدغة عقرب سام وهو من نوع الاصفر ذو العقلة السوداء الخطير.وكشف خلال تصريحات لـ"الغد" بأن الطفلة متواجدة في المستشفى وحالتها الصحية سيئة نتيجة تعرضها للدغة عقرب سام وخطير في محافظة الكرك حيث تعرضت للدغ عصر اليوم الأحد.ولفت إلى وجود عائلتين من العقارب في الأردن تعد الأخطر في العالم ومن ضمن هاتين العائلتين هناك نوعان لهما سم يؤدي للموت بنسبة 50 بالمائة للأطفال تحت سن 3 سنوات.وعن أماكن تواجد هذه العقارب قال أبو الحارث إنها تتواجد في معظم مناطق المملكة وخاصة الأغوار والمناطق الجبلية وتختبئ بالنهار وتظهر بكثيرة خلال الليل وخاصة في مناطق الجحور سلاسل الحجارة.