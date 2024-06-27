 
الجمعة 28 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

على خطى الهواشم.. ولي العهد حضور عسكري في مسيرة مظفرة بالإنجازات

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ولي العهد خلال أحد التدريبات العسكرية
عمان - قال خبراء عسكريون، إن الحضور العسكري في مسيرة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأمين، فاعل ومتميز، ذلك لأن سموه انتهج طريق الأجداد طوال العهد الهاشمي.اضافة اعلان
وبينوا لـ"الغد"، أنه منذ انخراط سموه في الحياة العسكرية، أثبت ولي العهد جديته وكفاءته في هذا المجال، ما مكنه من التمتع بخلفية عسكرية قوية ومتميزة، تعكس التزامه الراسخ بخدمة وطنه وتوفير الأمن والاستقرار للمملكة الأردنية الهاشمية.
وأضافوا، أن سمو ولي العهد، تلقى التدريب والتعليم والتأهيل العسكري في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، وهي تعد من أعرق الكليات العسكرية في العالم، ما منح سموه فهماً عميقاً لأسس القيادة العسكرية العملياتية والتكتيكية والإستراتيجية، وأعدّه لتحمل المسؤوليات العسكرية بكل كفاءة واقتدار.
مدير التوجيه المعنوي الأسبق وأستاذ العلوم السياسية اللواء المتقاعد محمد الرقاد، قال نرى ونقرأ في البعد العسكري لسموه، أن الحضور العسكري في مسيرة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأمين، فاعل ومتميز، ذلك لأن سموه سار على طريق الأجداد طوال العهد الهاشمي، فجلالة المغفور له الملك طلال تخرج في كلية ساندهيرست العسكرية الشهيرة في العام 1929، والتي تعد من المعاهد العسكرية العريقة في العالم، وعلى إثره كان جلالة المغفور له الملك الباني الحسين قد تخرج في الكلية نفسها.. وحينما أشار جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال على جلالة الملك عبدالله الثاني حينما كان أميرا، أن يلتحق بهذه الكلية لأنها خرجت العديد من قادة العالم، اعتبر جلالته وقد كان الأمير الأكبر بين إخوانه حينها، هذه الإشارة أمر أبوي مطاع، يصب في صالح مستقبله، وها نحن نرى جلالة الملك المعزز يراكم الإنحاز الأردني الهاشمي عبر ربع قرن من الزمان.. وعلى دربه سار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، فتخرج قبل عدة سنوات من الكلية نفسها، وها هو قد أصبح الأمير المتمكن، يمارس دور ولي العهد بكل سمات القائد الحقيقي والقيادة الفذة، وأبرز ما نراه هو محبة سمو ولي العهد المحبوب للجندية الحقة، إذ يشارك القوات المسلحة في نشاطاتها ويساهم بإنجازاتها، ويرعى احتفالات تخرج معاهدها على كل  المستويات، ويشاركها تمارينها العسكرية بكل كفاءة واقتدار.
وأضاف أنه في عيد ميلاده السعيد، نقول لسمو ولي العهد.. بارك الله في هذه الحكمة والرشد والتوازن في منهجية التعامل وأداء الدور، بخاصة أنكم الذراع الأيمن والقوي لجلالة سيدنا، وقد تسلحتم بالعلم والعقل والتعقل، أميرا هاشميا ورث الحكمة والقيادة كابرا عن كابر، فالهاشميون هم ملح الأرض وزادها وزينتها، وقيادتها التي تقوم على العدالة وأساس الرضا الذي يعكس متانة العلاقة بين الشعب الأردني وقيادته الحكيمة الراشدة، ويشير إلى كل قيم الولاء والانتماء للأردن وقيادته الهاشمية.
وقال في عيد ميلادك الميمون، دمت ذراعا أيمن لسيدنا، وعلى يمينه دائما بالعز والفخر، بارك الله في عمرك وفي حياتك وفي عطائك وإنجازك، وأنت تحمل جزءا من المسؤليات الكبيرة التي تقع على عاتق جلالة الملك المفدى عبدالله الثاني. حفظك الله رمحا هاشميا لا يرتد أبدا في ظل الراية الهاشمية، بقيادة قائدنا ورائدنا ومليكنا المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.
مدير التوجيه المعنوي الأسبق العميد ممدوح سليمان العامري، قال منذ انخراط سمو ولي العهد في الحياة العسكرية، أثبت صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني جديته وكفاءته في هذا المجال، ويتمتع سموه بثقافة عسكرية عالية ومتميزة، تعكس التزامه الراسخ في خدمة وطنه، وتوفير الأمن والاستقرار للمملكة الأردنية الهاشمية.
فقد تلقى سموه التدريب والتعليم والتأهيل العسكري في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، وهي تعد من أعرق الكليات العسكرية في العالم، ما منح سموه فهماً عميقاً لأسس القيادة العسكرية العملياتية والتكتيكية والإستراتيجية، وأعدّه لتحمل المسؤوليات العسكرية بكل كفاءة واقتدار.
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