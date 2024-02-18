على مشارف البرلمان المقبل.. دعوات لإقرار تعريف لـ"العنف الانتخابي ضد المرأة"

هديل غبّون

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عمّان- فيما أكدت قطاعات نسائية ومنظمات مجتمع مدني أهمية وضع تعريف موحد وملزم لـ"العنف الانتخابي ضد المرأة" في الوقت الذي بات فيه استحقاق إجراء الانتخابات النيابية للمجلس العشرين قائما هذا العام، برزت دعوات تتجه إلى ضرورة التوسع في التمكين السياسي للنساء في الانتخابات، ورفع الوعي بأهمية المشاركة كأولوية قصوى.وكشفت تقارير رصدية سابقة لمنظمات مجتمع مدني، وفي مقدمتها تقارير متخصصة أصدرها مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب ومنظمات أخرى، عن رصد "أفعال عنف وتنمر"، سواء في الواقع الحقيقي أو الافتراضي ضد مترشحات خلال العملية الانتخابية من محيطهم الاجتماعي ومنافسيهم، وما يشكل ممارسة "تمييزية" ضد النساء، وفقا للمعايير الدولية والمعاهدات الدولية التي صادق الأردن عليها.وأشارت التقارير الرصدية السابقة، إلى أن نساء مترشحات في انتخابات 2020، تعرضن إلى "حملات من السخرية والتهديد والضغوط" للانسحاب من الانتخابات، مورست من عائلاتهن أحيانا ومن المحيط الاجتماعي، وبمختلف الوسائل المتاحة، من خلال، أيضا، التطرق إلى "السمعة والضغط المالي والتهديد المعنوي".وتدرس الهيئة المستقلة للانتخاب، وفقا لما تم الإعلان عنه في ورشات متخصصة سابقة، مع اللجنة الوطنية للمرأة وقطاعات نسائية مختلفة، اعتماد معايير محددة لتعريف العنف الانتخابي ضد النساء وإيجاد "آلية لرصد حالات العنف والتمييز الانتخابي ضد المرأة"، بوصفه أحد العوامل التي من شأنها التأثير على مشاركة النساء في الانتخابات، في سياق تنفيذ الإطار المرجعي لتمكين المرأة في الانتخابات لدى الهيئة.من جهتها، قالت رئيسة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب سمر الطراونة، إن العنف الانتخابي "يُعد أحد المعيقات الرئيسة لمشاركة المرأة السياسية، بالإضافة إلى كونه من القضايا المركبة التي تتنوع فيها الأطراف والجهات ذات العلاقة، ونطاق الصلاحيات والاختصاص لكل منها".وأوضحت الطراونة في تصريح خاص لـ"الغد" أن الوحدة تحت مظلة الهيئة المستقلة، "خصصت نشاطا رئيسا مشتركا مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في وقت سابق، وذلك لغايات توحيد مفهوم العنف الانتخابي وآلية رصده ومتابعته، والتنسيق بين المعنيين على جميع المستويات، وسعيا لتنفيذ الرؤى الملكية الداعية إلى وجود بيئة آمنة خالية من التمييز والعنف تضمن وتحفز المرأة الأردنية على المشاركة السياسية الفاعلة وفي كل المواقع سواء أكانت ناخبة أو مقترعة أو مرشحة أو إعلامية أو مراقبة أو عاملة في العملية الانتخابية".وبينت أن هذه المساعي تنسجم مع كل من الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والإطار المرجعي لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب، منوهة بأن هذا الإطار "وضعته الهيئة بعد مشاورات موسعة مع كل الشركاء والجهات ذات العلاقة، التي شملت الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام والجهات الحكومية ومراكز دراسات المرأة في الجامعات والجهات الرقابية".وأضافت أن ذلك جرى بهدف تحقيق نهج إستراتيجي لدمج مفهوم تمكين المرأة في كل الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها خلال وخارج العملية الانتخابية، وبما يحقق الهدف الإستراتيجي الخامس ضمن إستراتيجية الهيئة حول تعزيز المشاركة السياسية في الانتخاب والأحزاب للمرأة والشباب وذوي الإعاقة.وأشارت إلى أن الهيئة عقدت ورشة مختصة لموظفيها وبعض المنظمات ذات الصلة بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم فيها وضع مسودة أولية حول مفهوم العنف الانتخابي ضد المرأة حسب السياق الأردني، قائلة إنه "سيتم قريبا استكمال العمل عبر منهجية تراعي التعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة التزاما بتوحيد المفاهيم لنتمكن من رصد ومعالجة هذه القضية".إلى ذلك، ترى خبيرات وناشطات في الانتخابات وحقوق المرأة، بأن هناك حاجة ماسة لإقرار تعريف موحد للعنف الانتخابي ضد النساء يخص العملية الانتخابية في الوقت الذي تتوفر فيه آليات حماية للنساء المسؤولات عن العملية الانتخابية، لكنها لا تتوفر ضد المترشحات أو الناخبات.من جهتها، ترى مديرة مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب إسراء محادين، أن اعتماد تعريف "للعنف الانتخابي ضد المرأة" مطلب بدأ قبل انتخابات 2020، مشيرة إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي في العملية الانتخابية لم يتم تأطيره أو تعريفه، وأن صدور تعريف موحد من شأنه أن يرفع نسبة الوعي في المجتمع حيال هذا النوع من العنف، وكذلك نسبة المشاركة في انتخابات النساء.ورأت محادين، أن تعريف العنف الانتخابي ضد النساء، ينصب أيضا في إطار التأثير على حرية المشاركة في الانتخابات للنساء وعدالتها ونزاهتها، حتى يكون الانتخاب قائما على "الاختيار الطوعي"، لأن العنف من شأنه أن يخلّ بموازين العدالة والمساواة بين المترشحات والمترشحين، بحسبها.ورأت محادين أن دراسة الهيئة المستقلة هذه القضية، يعتبر خطوة متقدمة جدا في تعزيز حقوق النساء ومشاركتهن في الانتخابات.وبينت في حديثها لـ"الغد" أن المركز كان من أوائل الجهات التي أشارت إلى قضية العنف الانتخابي ضد النساء، منوهة بأن نتائج الانتخابات في 2020 التي لم تنجح فيها النساء سوى عبر مقاعد الكوتا، كانت واحدة من الدورات الانتخابية التي أوجبت التوسع في مناقشة القضية ومعالجة إشكالياتها.وناقشت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة الأسبوع الماضي، أولويات المراجعة السادسة الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين لتقديم التقرير الدوري في شهر أيار (مايو) المقبل لـ"إسكوا""، حيث تم إدراج ملف مشاركة المرأة في الانتخابات ضمن المحاور الستة الرئيسة.ويعتبر العنف ضد النساء في الانتخابات قضية عالمية، كما يعتبر جزءا من العنف السياسي ضد النساء، وقد ينسحب على النساء ترشيحا وانتخابا، فيما أدرجت اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في المادة 7، بنودا تلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل تمكين المرأة، وعلى قدم المساواة مع الرجل، في المجالات السياسية والانتخابات.برلمانيا، قالت النائب أسماء الرواحنة لـ"الغد" إن "العنف ضد النساء في الانتخابات"، هو من المفاهيم الجديدة، معتبرة أن الضرورة الملحة تقتضي في المرحلة المقبلة رفع منسوب الوعي مجتمعيا بأهمية مشاركة النساء وتعزيز حضورهن في الانتخابات، للانخراط بشكل كامل في العملية الانتخابية.وبينت الرواحنة التي خاضت عدة تجارب ترشيح سابقة، أن ميدان الانتخابات هو ميدان تنافسي، وأن المنافسة هنا تتطلب "تمكين المرأة معرفيا وقانونيا وسياسيا" على غرار الرجل المرشح، معتبرة أن تشجيع النساء ودعمهن في الانتخابات، أكثر أهمية وأولوية قصوى للتحفيز.وقالت: "المرأة يجب أن تحمل وزر العمل الانتخابي والسياسي، وأن تتمتع بالثقافة السياسية والانتخابية لتكون ندا، وفي اعتقادي أن دور الرجل في المجتمع لتحفيز النساء قد يأتي بنتائج أفضل من وضع مفاهيم جديدة".وفيما يجرم قانون الانتخاب النافذ لسنة 2022 التأثير في "حرية الانتخاب" في المادة 61 منه، قالت رئيسة الاتحاد النسائي لمحافظة العاصمة كلثم مريش، إن "هناك عنفا انتخابيا يمارس في الدورات الانتخابية ضد النساء"، مشددة على أهمية أن تقيس أي معالجة لهذا العنف "حجم الظاهرة بدقة" بعيدا عن المبالغات، مع وجود "آلية واضحة ومحددة أيضا للتبليغ والمساءلة".ودعت إلى أن يتم تدريب اللجان الانتخابية المشرفة على العملية الانتخابية المقبلة، على رصد "العنف الانتخابي ضد النساء" ومتابعته والإعلان عنه.وأردفت مريش بالقول: "نحن مع معالجة العنف الانتخابي ضد النساء في الانتخابات خلال الدورة الانتخابية كاملة، لكن من المهم جدا تحديد حجم هذه الظاهرة حتى لا تكون مدعاة للاستغلال من بعض الجهات لغايات تمويلية"، مشددة على أن أي إطار يعالج الحالات من شأنه أن يساهم في تحفيز النساء على المشاركة في الانتخابات ومواجهة الضغوطات التي قد تمارس على المرشحات بمختلف أشكالها.